منتخب الشباب يبحث عن ملعب ترتان استعدادا لدورة شمال أفريقيا

منتخب الشباب، يبحث منتخب مصر للشباب مواليد 2005 عن ملعب أرضيته من الترتان، يستضيف تدريبات الفريق خلال معسكره المقبل، المقرر انطلاقه يوم 6 نوفمبر المقبل في ختام استعداداته للمشاركة في دورة شمال أفريقيا بتونس.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، أن مباريات دورة شمال أفريقيا في تونس ستقام على ملعب من الترتان، لذلك يبحث الجهاز الفني للفريق بقيادة وائل رياض عن ملعب ترتان بالقاهرة يستضيف بعض تدريبات الفريق قبل السفر إلى تونس للمشاركة في الدورة.

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استدعاء 25 لاعبا لمعسكر منتخب الشباب

استقر وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، على استدعاء 25 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق، المقرر انطلاقه يوم 6 نوفمبر المقبل، في ختام تحضيرات الفريق للمشاركة في دورة شمال أفريقيا التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبلين.

وعقب انتهاء المعسكر الذي يستمر حتى موعد السفر إلى تونس للمشاركة في دورة شمال أفريقيا، سيصطحب وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب 22 لاعبا فقط إلى تونس، وفقا للائحة البطولة، وهو ما يعني إ٦ستبعاد 3 لاعبين من بين اللاعبين الـ25 الذين سيشاركون في المعسكر.

وينطلق معسكر منتخب الشباب استعدادا لدورة شمال أفريقيا يوم 6 نوفمبر المقبل، في أحد الفنادق بشرق القاهرة، ويستمر حتى موعد السفر إلى تونس يوم 11 نوفمبر.

موعد السفر إلى تونس

حدد الجهاز الفني لـ منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة وائل رياض يوم 11 نوفمبر المقبل موعدًا للسفر إلى تونس للمشاركة في دورة شمال أفريقيا للشباب تحت 19 عاما، والتي تقام خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبلين بمشاركة 5 منتخبات هي تونس البلد المضيف ومصر وليبيا والمغرب والجزائر.

ويستهل منتخب مصر مبارياته في الدورة يوم 15 نوفمبر أمام منتخب ليبيا.

وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

مواعيد مباريات منتخب مصر

أسفرت قرعة بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر المقبل، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره المنتخب التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر، ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.

وتقام بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب في تونس، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل، بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.

بداية تحضيرات منتخب الشباب لدورة شمال أفريقيا

ودخل منتخب الشباب أول معسكراته التدريبية يوم الأحد الماضي بمدينة الإسماعيلية بمشاركة 34 لاعبا ويستمر المعسكر حتى الجمعة المقبل.

وكان منتخب مصر للشباب استهل استعداداته لدورة شمال أفريقيا بخوض معسكرين تدريبيين، الأول أقيم في الإسماعيلية واستمر 6 أيام، وشارك به 34 لاعبًا، ضمن مرحلة انتقاء العناصر التي تصلح لتمثيل المنتخب المصري في المنافسات الرسمية القادمة.

ثم دخل منتخب الشباب معسكرا تدريبيا مفتوحا على مدار ثلاثة أيام على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي، اختتم الجمعة الماضي، وشهد إستدعاء 50 لاعبا آخرين، على مجموعتين كل مجموعة ضمت 25 لاعبًا.