السبت 04 نوفمبر 2023
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حوادث

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في عين شمس

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة عين شمس، دون وقوع أى إصابات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حريق شقة سكنية بعين شمس 

وكانت الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة بالقاهرة تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخمادة النيران.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران، وتم عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

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وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الحماية المدنية

وقالت إدارة الحماية المدنية، إنه قد تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن  هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدورى على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

ويتم تركيب نظام الإنذار الاتوماتيكي أو التلقائى فى المبانى وتستخدم أنظمة الإنذار الاتوماتيكية فى الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالى تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.

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عين شمس الحماية المدنية النيابة العامة

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