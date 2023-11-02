السيطرة على حريق محدود بفندق عائم في أسوان دون إصابات

نشب حريق محدود فى فندق عائم بنهر النيل فى أسوان، اليوم الخميس، وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة على النيران قبل امتدادها.

تلقى مدير أمن أسوان إخطارا يفيد باندلاع حريق محدود بغرفة المحركات بالفندق العائم جراند روز الذى يرسو بنهر النيل فى مدينة أسوان، وتم السيطرة على الحريق ولم يسفر عنها أي إصابات.

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