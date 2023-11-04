أخبار الاقتصاد اليوم: الذهب يرتفع 400 جنيه خلال شهر.. ومواعيد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد.

نقابة الفلاحين تزف بشرى سارة للمواطنين عن موعد انخفاض أسعار الطماطم

يقول النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين: إن أسعار الطماطم شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، مقارنة ببداية شهر أكتوبر الماضي، الذي ارتفعت فيه أسعار الطماطم لتتخطى سعر الـ 14 جنيهًا في سوق الجملة، وكانت أسعارها تتخطى الـ 20 جنيهًا في عدد من المناطق بالمحافظات

وأوضح الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين لـ «فيتو» أن أسعار الطماطم الحالية في الأسواق ما بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، وهناك اختلاف في أسعار الطماطم في الريف والمناطق الشعبية عن المناطق الراقية، إذ ترتفع أسعار الطماطم في المناطق الراقية عن سعر 15 جنيهًا.

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وأضاف «أبو اللوز» أن المهم هم توافر الطماطم في الأسواق، وانخفاضها في الأسواق الشعبية وفي الريف، وأن تصل إلى الغالبية العظمى من الشعب بأسعار مناسبة.

وقال «أبو اللوز» أزف بشرى سارة للمواطنين بشأن موعد انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ حاليًا يتم طرح بشائر إنتاجية الطماطم من عروتي محافظتي بني سويف والمنيا، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق.

وأضاف الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين أن خلال شهر ديسمبر المقبل ستشهد الأسواق انخفاضًا حادًّا في أسعار الطماطم، وذلك مع كثرة المعروض منها مع طرح إنتاجية عروة الأقصر، التي ستبدأ في 15 ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أن سوق الخضراوات يحكمه العرض والطلب، ومع زيادة المعروض من الطماطم ستنخفض الأسعار، ما دام المعروض يتناسب مع طلبات الشراء، ودائمًا تنخفض أسعار الخضراوات والفاكهة مع بداية مواسمها بسبب زيادة المعروض.

الذهب يرتفع 400 جنيه خلال شهر

ارتفعت اسعار الذهب نحو 400 جنيه في الجرام الواحد داخل الأسواق المحلية منذ العدوان الاسرائيلى على قطاع غزة.

وارتفع سعر الذهب على مدار شهر كامل ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على فلسطين وبالتحديد قطاع غزة.

وتشهد أسعار الذهب زيادة في الإقبال على الشراء والاستثمار في أوقات الصراعات والحروب الدائمة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنهاية جلسة الجمعة الماضية، بنسبة 0.35 بالمئة إلى 1992.65 دولار للأونصة ضمن تحركات في نطاق ضيق، وكان قد لامس أعلى مستوى له في الجلسة عند 2003.69 دولار للأونصة بعد تقرير الوظائف، الذي أظهر تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أكتوبر، في حين تباطأ تضخم الأجور، مما يشير إلى انحسار في أوضاع سوق العمل.

وتكبد الذهب أول خسارة أسبوعية فى ختام تعاملات البورصة العالمية اليوم بنحو 0.68 بالمئة منهيا سلسلة مكاسب استمرت 3 أسابيع متتالية، مع تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 23.21 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 1.5 بالمئة إلى 932.78 دولارا، وزاد البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1119.21 دولارا.

الجمارك تكشف كيفية التسجيل على تطبيق مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج (فيديو)

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية كيفية الاستفادة من مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج وذلك بعد مد المبادرة ٣ أشهر.

وبشرح مبسط كشفت مصلحة الجمارك كيفية التسجيل على تطبيق مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يمكن تنزيل أبليكيشن "مبادرة المصرين بالخارج" للأندرويد من هنا وهواتف آبل من هنا وملء البيانات.

المشاط: بناء القدرات في الرقمنة والابتكار على رأس اهتمام الشراكات الدولية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في المؤتمر السنوي العشرين لشبكة كليات إدارة الأعمال العالمية الذي استضافته الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الذي عُقد تحت عنوان «القوة التحويلية للمواهب والتكنولوجيا».

وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن العالم اليوم أصبح متغيرًا متزايد ولا يمكن التنبؤ به، كما أن التكنولوجيا تتغير بوتيرة هائلة، وبالتالي من المهم لأي مؤسسة أن تظل قابلة للتكيف ومبتكرة ومتواكبة مع الاتجاهات العالمية الكبرى من أجل الازدهار، موضحة أنه في ظل التغييرات السريعة، فإن أصحاب العمل يبحثون عن مرشحين قادرين على التكيف وقادرين على تطوير مهارات جديدة بما يعكس الاحتياجات المتغيرة للقوى العاملة.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن تقرير مستقبل الوظائف 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن أهم المهارات في سوق العمل اليوم هي: القيادة، والصمود، والمرونة، وخفة الحركة، والشغف، والقابلية للتعلم مدى الحياة، وتعتبر هذه المهارات أساسية للنجاح، بغض النظر عن القدرات التقنية للفرد.

وتابعت أنه وفقًا للتقرير فإنه من المتوقع أن تصبح ما يقرب من نصف المهارات التي تمتلكها القوى العاملة حاليًا غير متواكبة مع سوق العمل، وسوف يعطي أصحاب العمل في المستقبل الأولوية لمهارات مثل التفكير التحليلي والإبداع ومحو الأمية التكنولوجية، مما يشير إلى تحول كبير في الطلب على مهارات العمل.

ومع ذلك، لا يزال هناك عدم تطابق كبير في سوق العمل حيث يفتقر العديد من الذين يدخلون سوق العمل اليوم إلى التدريب اللازم لتطوير المهارات اللازمة في المستقبل القريب. وتشكل هذه الفجوة تحديًا للأفراد الذين يسعون إلى اكتساب المهارات اللازمة لمشهد العمل المتطور.

وذكرت: "هنا يأتي الدور المحوري لكليات إدارة الأعمال. إنهم يمتلكون المفتاح لتزويد طلابهم بالمعرفة والمهارات والعقليات اللازمة للتغلب على تعقيدات مستقبل العمل من خلال دمج التكنولوجيا في مناهجهم الدراسية وتقديم الدورات التي تركز على استخدام التقنيات الناشئة مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وهذا يضمن أن الخريجين مستعدون لدخول سوق العمل بالمهارات التقنية المطلوبة للمستقبل والمهارات الأساسية التي أصبحت حيوية بشكل متزايد في سوق العمل اليوم".

وأكدت على أهمية ما تقوم به كليات إدارة الأعمال من خلال القدرة على إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الرعاية الصحية والزراعة والطاقة من خلال معالجة التحديات والفرص الفريدة التي تواجهها، وتقديم أفكار رائدة ونماذج أعمال جديدة. ومن خلال القيام بذلك، فإنها تعزز الدور الأوسع للقطاع الخاص في التنمية، وتعزيز الاستدامة والكفاءة وسهولة الوصول. بالإضافة إلى ذلك، يقومون برعاية المواهب في مجال ريادة الأعمال وإجراء البحوث ذات الصلة لمجتمع الأعمال، مما يساهم بشكل أكبر في النهوض بالاقتصاد ومجتمعاتهم.

وشددت على أنه لا يمكن لفوائد هذا الاقتصاد الرقمي الجديد أن تفوق التحديات إلا إذا رفعنا مستوى تعاوننا الدولي لخلق مستقبل أفضل وأكثر استدامة لاقتصاداتنا وللعالم.

ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي، دورًا رائدًا التنسيق بين شركاء التنمية والجهات الوطنية للاستفادة من الشراكات لدعم تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وبالتنسيق الوثيق مع جميع الأطراف ذوي الصلة من الحكومة وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، ويعد التعليم والتكنولوجيا والابتكار في طليعة أولويات الشراكات الدولية باعتبارها محرك رئيسي للنمو الاقتصادي.



خبيرة أسواق مال: البنوك المركزية وصلت إلى ذروة معدلات الفائدة

قالت جيهان يعقوب خبيرة أسواق المال لـ “ فيتو ”: إن الفرصة الاستثمارية الأفضل للجميع خاصة بعد قرارات البنوك العالمية، هى شراء الأسهم العالمية بقوة بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة يوم الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أن ما حدث من الفيدرالى إشارة إلى نهاية دورة التشديد النقدية.

وأضافت يعقوب قائلة: “البنوك المركزية وصلت إلى ذروة معدلات الفائدة في الوقت الراهن”، وهي في الغالب بمثابة فتح نافذة للاستثمار حيث يعد الوقت ملائم، حيث واصلت الأسهم والسندات مكاسبها في موجة ارتفاع قوية وسط آمال، بأن بنك البنك الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية حملة التشديد السابقة، حيث أثارت المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض اضطرابا في العالم منذ بداية 2023، حيث شهدت الأسواق الناشئة عمليات بيع الأصول الخطرة وسط ارتفاع الدولار، حيث أن الاختلاف بين فئات الأصول، بين السيولة النقدية والدخل الثابت والأسهم، هو الأبرز بعد وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها.

فوائد شهادات الكربون فى عمل محطات الرياح والطاقة الشمسية

قال محمد ماهر، خبير أسواق المال،إن إنشاء أول سوق أفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون خطوة إيجابية ننتظر تفعيلها ، مشيرا إلى ا٦ن الدول التى بها انبعاثات كربونية عالية لديها أحد خياران، إما أن يخفضوا انبعاثاتهم وهو أمر بالغ الصعوبة، أو أن يقوموا بإصدار شهادات كربونأو سندات الكربون، لصالح الدول التى لديها تكنولوجيا توليد الطاقة من مصادر غير ملوثة للبيئة كطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.

ولفت إلى ضرورة الاستفادة من هذه الشهادات فى عمل محطات للطاقة الشمسية والرياح وتوليد الطاقة، وإنتاج الأمونيا من الهيدروجين الأخضر، والمستخدم كوقود، وهو ينتج من التحليل الكهربائى للمياه، ويجبأن تكون الكهرباء الداخلة فى الإنتاج من مصادر غير ملوثة للبيئة أو من طاقة متجددة مثل طاقة الرياح.

وأشار إلى أنه يمكن لمصر الاستفادة من هذه الشهادات فى عمل محطات للطاقة الشمسية والرياح وتوليد الطاقة، وإنتاج الأمونيا من الهيدروجين الاخضر، والمستحدم كوقود، وهو ينتج من التحليل الكهربائى للمياه، ويجبأن تكون الكهرباء الداخلة فى الإنتاج من مصادر غير ملوثة للبيئة أو من طاقة متجددة مثل طاقة الرياح، موضحا أن سندات الكربون مفيدة للغاية لمصر حيث إنها ستساعد فى التقليل من الانبعاثات الكربونية والحرارية وهى أداة من الأدوات المالية لصالح الشركات التى تعمل بطاقة نظيفة.

ويعتبر السوق الأفريقي لشهادات الكربون، منصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر وأفريقيا على الانخراط في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية والاستفادة من استصدار وبيع شهادات بموجب الخفض لصالح شركات أخرى ترغب في معاوضة انبعاثاتها الكربونية التي يصعب تخفيضها.

وأشار إلى أنه ما يهمنا كسوق المال فى مصر، ان الدول التى تساهم بشكل كبير فى معدلات التلوث مثل امريكا والصين واللتان تساهمان بنسبة 40% من التلوث فى العالم، ودول اوروبا الغربية والهند، كل هؤلاء بينهم تعدهات من مؤتمر جلاسكو الماضى، لانفاق 100 مليار دولار، من اجل الدول المتضررة، والدول التى ستنفذ مشروعات خضراء، ومشروعات طاقة نظيفه، يتم تمويلها ومنحها من تلك الاموال، وهو ما يعنى ان مصر مؤهلة بشكل كبير للاستفادة من هذه الاتفاقيات، والمساهمة فى ضبط المناخ، وخفض درجة حرارة الكرة الارضية بنحو 1.5 درجة مئوية، واللجوء لانتاج اسمدة بدون تلوث كربونى، واستخدام الطاقة النظيفة، مثل مصنع الهيدروجين الاخضر والذى يتكلف عشرات المليارات، ومشروعات الطاقة الشمسية، ولذلك فمصر مؤهلة للحصول على 5% من حجم الدعم المرصود للدول الملتزمة باستخدام الطاقة النظيفة فى مشروعات الطاقة النظيفة.

172.6 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال أسبوع

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع نحو 172.6 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 5,260 مليون ورقة منفذة على 624 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 176.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 5,032 مليون ورقة منفذة على 666 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي هذا وقد استحوذت الأسهم على 12.18 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 87.82 % خلال أسبوع.