السبت 04 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

بحضور عدد من النقاد، مناقشة "مصير خبيئة حارسة المعبد" لأحمد جمال الدين (صور)

الكاتب أحمد جمال
الكاتب أحمد جمال الدين في ندوة روايته،فيتو

أقيمت اليوم ندوة مناقشة رواية " مصير خبيئة حارسة المعبد" للكاتب الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم السابق وذلك في مكتبة مصر الجديدة.  

الكاتب أحمد جمال الدين

وقال الكاتب الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم السابق: "استفدت كثيرا من كلام النقاد وحاولت اكتشاف نفسي من خلال كلامهم وكان يشغل بالي ماذا سيقال النقاد عن هذه الرواية".

وجاء ذلك أثناء حديثه عن روايته في ندوة مناقشتها بحضور عدد من النقاد والشخصيات العامة.

الرواية ليست تاريخية

وتابع: "استعنت بالكثير من أصدقائي لقراءة الرواية والاسترشاد بآرائهم والرواية ليست تاريخية بل بها جانب تاريخي موثق ولكن هناك أحداث من خيال المؤلف وهذا ما يؤكد وجود جزء روائي بها مؤكدا أن البيئة كانت لها أثر في تكوين حبه للأدب. 

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رواية "مصير خبيئة حارسة المعبد"   متعددة الابعاد 

وفي ذات السياق قال الناقد حسين حمودة  إن رواية "مصير خبيئة حارسة المعبد"   متعددة الابعاد وهي تضيف قيمة روائية كبرى في مسيرة الفن الروائي والرواية مفتوحة على كل الانواع التعبيرية فالشكل الروائي شكل مرن وافضل تعريف له هو شكل بلا شكل.

الرواية تطرح قضايا مهمة

وأضاف: "هذه الرواية تمثل فيها بعدا تاريخيا أساسيا وهي تطرح قضايا مهمة وهي عابرة للأزمنة وتتحدث عن جوهر الحضارة المصرية المرتبطة بالمعرفة".

واختتم حديثه قائلا: "الرواية بنيت متماسكة وهي تقوم على أساس دعائم اساسية والعنوان يثير العديد من التساؤلات وهناك تسلسل بين عناويين الفصول".

الكاتب يتصف بالجدية

ومن جهة أخرى وصف اللواء ابو بكر الجندي وزير التنمية المحلية السابق  الكاتب بالجدية في كل مناحي حياته فلم يكلفه أحد بشيء ولكنه كان يحمل نفسه بالتزامات.

طقوس لقراءة الرواية

وأوضح اللواء طيار حسن محمد عن طقوسه لقراءة الرواية: "تركت الرواية وفنجان القهوة وشغلت موسيقى للدخول في الرواية وأنصح أي أحد يقرأها يستمتع بقرائتها.

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أحمد جمال الدين موسى الحضارة المصرية الناقد حسين حمودة مصر الجديدة مكتبة مصر الجديدة وزير التربية والتعليم السابق

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