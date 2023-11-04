السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

تيك توك.. الجانب المظلم، كتاب جديد للصحفي أحمد الجدي

بوستر الكتاب، ڤيتو
بوستر الكتاب، ڤيتو

أعلن الكاتب الصحفي والبلوجر أحمد الجدي إصدار الجزء الثاني من كتابه عن تيك توك بعد نجاح الجزء الأول من الكتاب والذي كان بعنوان "تيك توك.. الوجه الاخر".

وأوضح الجدي أن الكتاب عن دار الميدان للنشر والتوزيع وسيخترق العالم للسري للايفات او ما يعرف باسم البث المباشر.

وأشار إلى أنه سيكشف كيف تمول جماعة الإخوان الإرهابية لعناصرها من خلال هدايا اللايفات، وعلى راس هذه العناصر بهجت صابر الذي أصبح متواجد بصورة دائمة على التطبيق الصيني الشهير لتمويل حملاته التحريضية على مصر وبث الشائعات والأكاذيب في عقول الشباب الصغار من خلال الكوميديا الشيطانية التي يقدمها.

Advertisements

 

ليس هذا فحسب بل قال أحمد الجدي أيضا إنه سيكشف التأثير السلبي لبعض البثوث المباشرة  على شكل المصريين في الخارج بسبب ما يعرف باسم تحديات اللايفات التي يستخدمها البعض في التسول من الخارج.

واختتم تصريحاته قائلا إن كتابه سيتم طرحه في أول يناير المقبل وسيشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته القادمة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

الصحفي احمد الجدي تيك توك كتاب تيك توك الوجه الأخر اخبار الفن

الأكثر قراءة

أبكى الكنيست ومنعت إسرائيل نشره، آخر لحظات جنود الاحتلال قبل تدمير المدرعة نمر (فيديو)

رسالة قوية من ملك الأردن للقادة العرب بشأن مجازر الاحتلال في غزة

كتائب القسام تهاجم قوات إسرائيلية وتقتل 5 جنود

أول تعليق من تركيا بعد استدعاء سفيرها لدى تل أبيب

لماذا خفضت فيتش التصنيف الائتماني لمصر فى هذا التوقيت؟ خبير يوضح الأسباب

الجيش الثالث الميدانى ينفذ بيانًا عمليًا للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان

حقيقة طلب كولر عودة القندوسي في ميركاتو الشتاء لتدعيم الأهلي

بعد تسريب وثيقة سرية تكشف استعداد جيشها للحرب، وزير خارجية دولة عربية يحذر من اشتعال المنطقة

Advertisements

منوعات

المزيد

الوصايا العشر للنجاة من تلوث الهواء

150 ألف منزل في الظلام، رعب في بريطانيا بسبب "سياران"

دراسة حديثة تكشف تصميم جسم نجم البحر

زئير الشمس، زقزقة الأرض، وكالة ناسا تجمع أصوات الكواكب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 4-11-2023 في مصر

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 4-11-2023

أسعار الشوفان اليوم السبت 4-11-2023 بالأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 4-11-2023

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي في شهر نوفمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برغم مرارته، فوائد الصبر في حياة الإنسان وعواقبه

الإفتاء توضح حكم ممارسة مهنة العلاج الطبيعي وضوابط ذلك

تفسير رؤية السحر في المنام وعلاقته بالمكر والخداع والسلوكيات الفاسدة

المزيد
الجريدة الرسمية