تيك توك.. الجانب المظلم، كتاب جديد للصحفي أحمد الجدي

أعلن الكاتب الصحفي والبلوجر أحمد الجدي إصدار الجزء الثاني من كتابه عن تيك توك بعد نجاح الجزء الأول من الكتاب والذي كان بعنوان "تيك توك.. الوجه الاخر".

وأوضح الجدي أن الكتاب عن دار الميدان للنشر والتوزيع وسيخترق العالم للسري للايفات او ما يعرف باسم البث المباشر.

وأشار إلى أنه سيكشف كيف تمول جماعة الإخوان الإرهابية لعناصرها من خلال هدايا اللايفات، وعلى راس هذه العناصر بهجت صابر الذي أصبح متواجد بصورة دائمة على التطبيق الصيني الشهير لتمويل حملاته التحريضية على مصر وبث الشائعات والأكاذيب في عقول الشباب الصغار من خلال الكوميديا الشيطانية التي يقدمها.

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ليس هذا فحسب بل قال أحمد الجدي أيضا إنه سيكشف التأثير السلبي لبعض البثوث المباشرة على شكل المصريين في الخارج بسبب ما يعرف باسم تحديات اللايفات التي يستخدمها البعض في التسول من الخارج.

واختتم تصريحاته قائلا إن كتابه سيتم طرحه في أول يناير المقبل وسيشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته القادمة.

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