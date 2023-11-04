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رياضة

إنتر ميلان يواصل تصدره للدوري الإيطالي بالفوز على أتالانتا 2-1

إنتر ميلان وأتالانتا،
إنتر ميلان وأتالانتا، فيتو

الدوري الإيطالي، فاز نادي إنتر ميلان على نظيره أتالانتا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب "جويس"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي. 

 

أهداف مباراة إنتر ميلان وأتالانتا 

سجل الهدف الأول لإنتر ميلان اللاعب التركي هاكان تشلهان أوغلو في الدقيقة 40 بينما سجل الهدف الثاني اللاعب لاوتارو مارتينيز الثاني لإنتر في الدقيقة 57.

بينما سجل هدف أتالانتا اللاعب جانلوكا سكاماكا في الدقيقة 61.

وارتفع رصيد إنتر ميلان إلى النقطة 28 في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد أتالانتا عند 19 في المركز الخامس.

 

وفي نفس الجولة حقق فريق نابولي الفوز خارج الديار على ساليرنتانيا بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الحادية عشر على ملعب ستاد ارتشي معقل فريق ساليرنتانيا.

 

أهداف المباراة 

وجاء هدف نابولي عن طريق راسبادوري في الدقيقة 13 بعد متابعة لكرة لاعب وسط الفريق لوبتكا ليخرج نابولي متقدما بهدف دون رد.

وأضاف الماس الهدف الثاني لفريق الجنوب الإيطالي في الدقيقة 82 بعد عرضية مميزة من أوليفيرا.

 

تشكيل نابولي 

حراسة المرمى: ميريت.

الدفاع: دي لورينزو، رحماني، أوستيجارد، أوليفيرا.

الوسط: أنجويسا، لوبوتكا، زيلينسكي.

الهجوم: بوليتانو، راسبادوري، كفاراتسخيليا.

المرشحين لجائزة لاعب الشهر في الكالتشيو 

وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي، ترشيح 6 لاعبين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في المسابقة عن شهر أكتوبر الماضي.

وكان البرتغالي رافائيل لياو لاعب ميلان فاز بجائزة أفضل لاعب لشهر سبتمبر الماضي، ليصبح اللاعب ومعه كفاراستيخيليا جناح نابولي الأكثر حصدا للجائزة برصيد 3 جوائز لكل منهما.

 

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لشهر أكتوبر

وجاءت قائمة اللاعبين المتنافسين على الجائزة:

جيلسون بريمير – مدافع يوفنتوس – 4 مباريات – 88% دقة تمرير.

خفيتشا كفاراتسخيليا – جناح نابولي – 4 مباريات – هدفان – تمريرة حاسمة وحيدة.

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لاوتارو مارتينيز – مهاجم إنتر – 4 مباريات – 6 أهداف.

ريكاردو أوروسوليني – جناح بولونيا – 4 مباريات – 4 أهداف.

كريسيتان بوليسيتش – جناح ميلان – 4 مباريات – هدفان – تمريرة حاسمة وحيدة.

ماتياس سولي – لاعب وسط فروسينوني – 4 مباريات – 4 أهداف.

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