السبت 04 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الصحة العالمية: 2000 فلسطيني تحت الأنقاض والأمراض المعدية بدأت في الظهور بغزة (فيديو)

شهداء فلسطينيون تحت
شهداء فلسطينيون تحت الأنقاض في غزة، فيتو

أخبار غزة الآن، قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: "الوضع الإنساني والصحي في قطاع غزة كارثي، وهناك مئات الآلاف من الفلسطينيين لجأوا إلى مناطق مزدحمة ومكتظة بالسكان وبدأت تظهر بينهم الأمراض المعدية كالالتهابات الرئوية وأمراض الإسهال والأمراض الجلدية ومعرضين للقصف الإسرائيلي على مختلف المستويات مما أدى إلى كثير من الإصابات والوفيات".

 

خروج مستشفيات غزة من الخدمة 

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": أن هناك 40% من مستشفيات غزة خرجت من الخدمة وحوالي 70% من مراكز الرعاية الصحية خرجت عن الخدمة إما بسبب توقف الوقود وإما بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي وهو ما يعرض حياة المرضى والمصابين والجرحى للخطر.
 

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شهداء فلسطين في غزة

وأكد: أن هناك أكثر من 2000 شهيد فلسطيني تحت الأنقاض في قطاع غزة، موضحًا: لا نشكك في أرقام الشهداء والمصابين التي تأتينا من السلطات الرسمية في غزة.

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صحة غزة: كل 10 دقائق يرتقي طفل وعدد الشهداء ارتفع إلى 9500 فلسطيني

 

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة: ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 9500 بينهم 3900 طفل و2509 من الإناث، فيما بلغ عدد المصابين 24158 مصابًا، قائلًا: كل 10 دقائق يرتقي طفل شهيدًا وكل 10 دقائق تحدث إصابتان للأطفال منذ بدء العدوان.
 
وأضاف خلال مؤتمر صحفي منذ قليل: الاحتلال الإسرائيلي يحاول تدمير كل مقومات الحياة في شمال غزة بقصفه ألواح الطاقة الشمسية، لافتًا إلى أن هناك 40 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل كلي. 


 تهجير الفلسطينيين قسريًّا

وقال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل وفق خطة معلنة تهدف إلى إنهاء الوجود الفلسطيني في قطاع غزة.


وأشار الهباش، خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، إلى تواصل المساعي الإسرائيلية الهادفة لتهجير سكان غزة قسريًّا إلى جنوب القطاع.

 

مجازر إسرائيل في غزة

ونوه مستشار الرئيس الفلسطيني، بأن إسرائيل ترتكب المجازر في غزة، والعالم يقف موقف المتفرج.

 

دعم أمريكا لإسرائيل

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تساعد عمليًّا على عمليات التهجير القسري في قطاع غزة.

 

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