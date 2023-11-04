الدوري الألماني، بايرن ميونخ يتقدم على بروسيا دورتموند في الشوط الأول

الدوري الألماني، تقدم بايرن ميونخ بهدفين نظيفين على بروسيا دورتموند في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًّا ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

أحرز هدفي بايرن ميونخ كل من، دايوت أوباميكانو في الدقيقة 4 وهاري كين في الدقيقة 9.

تشكيل بايرن ميونخ

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: مزراوي، أوباميكانو، مين جاي وديفيز.

الوسط: لايمر، جوريتسكا وموسيالا.

الهجوم: ساني، هاري كين وكومان.

تشكيل دورتموند

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

الدفاع: رايرسون، شلوتيربيك، هوميلز وماريوس وولف.

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الوسط: سابيتزر، أوزكان وبراندت.

الهجوم: مالين، فولكروج ورويس.

يذكر أن بايرن ميونخ يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني (البوندسليجا) برصيد 23 نقطة، فيما يتواجد دورتموند في المركز الرابع بفارق نقطتين أقل.

بايرن ميونيخ يفوز على درامشتات

وفاز بايرن ميونيخ على درامشتات بنتيجة 8 أهداف دون رد في إطار منافسات الدوري الألماني لكرة القدم بندسليجا

وسجل أهداف بايرنميونخ كل من هاري كين "هاتريك"، ليروي ساني "ثنائية"، جمال موسيالا "ثنائية" وتوماس مولر في الدقائق 51، 56، 60، 64، 69، 71، 76 و88.

بهذا الفوز رفع رصيد بايرن للنقطة 23، ليقفز مؤقتا للصدارة، فيما توقف دارمشتات عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر بـ الدوري الألماني.

وتضم تشكيلة بايرن ميونخ، كلًّا من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: نصير مزراوي، مين جاي، ماتياس دي ليخت، ألفونسو ديفيز.

الوسط: جوشوا كيميتش، لايمر، جمال موسيالا

الهجوم: ليروي ساني، هاري كين، كينجسلي كومان.

آخر ظهور لمانويل نوير

وكانت مباراة ألمانيا ضد كوستاريكا، في الأول من ديسمبر الماضي ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022، هي الظهور الأخير لقائد بايرن ميونخ في الملاعب.

أما آخر ظهور لمانويل نوير بقميص بايرن ميونخ، كان في مباراة شالكة، التي أقيمت يوم 12 نوفمبر 2022.

وبعد مونديال 2022، تعرض نوير لإصابة بالغة في ساقه خلال ممارسة رياضة التزلج، مما استلزم إجرائه عملية جراحية في 10 ديسمبر الماضي.