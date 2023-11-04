السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الدوري الألماني، بايرن ميونخ يتقدم على بروسيا دورتموند في الشوط الأول

بايرن ميونخ وبروسيا
بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، فيتو

الدوري الألماني، تقدم بايرن ميونخ بهدفين نظيفين على بروسيا دورتموند في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًّا ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

أحرز هدفي بايرن ميونخ كل من، دايوت أوباميكانو في الدقيقة 4 وهاري كين في الدقيقة 9.

 

تشكيل بايرن ميونخ

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: مزراوي، أوباميكانو، مين جاي وديفيز.

الوسط: لايمر، جوريتسكا وموسيالا.

الهجوم: ساني، هاري كين وكومان.

 

تشكيل دورتموند 

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

الدفاع: رايرسون، شلوتيربيك، هوميلز وماريوس وولف.

Advertisements

الوسط: سابيتزر، أوزكان وبراندت.

الهجوم: مالين، فولكروج ورويس.

يذكر أن بايرن ميونخ يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني (البوندسليجا) برصيد 23 نقطة، فيما يتواجد دورتموند في المركز الرابع بفارق نقطتين أقل.

 

بايرن ميونيخ يفوز على درامشتات 

وفاز بايرن ميونيخ على درامشتات بنتيجة 8 أهداف دون رد في إطار منافسات الدوري الألماني لكرة القدم بندسليجا

وسجل أهداف بايرنميونخ كل من هاري كين "هاتريك"، ليروي ساني "ثنائية"، جمال موسيالا "ثنائية" وتوماس مولر في الدقائق 51، 56، 60، 64، 69، 71، 76 و88.

بهذا الفوز رفع رصيد بايرن للنقطة 23، ليقفز مؤقتا للصدارة، فيما توقف دارمشتات عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر بـ الدوري الألماني.

 

وتضم تشكيلة بايرن ميونخ، كلًّا من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: نصير مزراوي، مين جاي، ماتياس دي ليخت، ألفونسو ديفيز.

الوسط: جوشوا كيميتش، لايمر، جمال موسيالا

الهجوم: ليروي ساني، هاري كين، كينجسلي كومان.

 

آخر ظهور لمانويل نوير 

 وكانت مباراة ألمانيا ضد كوستاريكا، في الأول من ديسمبر الماضي ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022، هي الظهور الأخير لقائد بايرن ميونخ في الملاعب.

أما آخر ظهور لمانويل نوير بقميص بايرن ميونخ، كان في مباراة شالكة، التي أقيمت يوم 12 نوفمبر 2022.

وبعد مونديال 2022، تعرض نوير لإصابة بالغة في ساقه خلال ممارسة رياضة التزلج، مما استلزم إجرائه عملية جراحية في 10 ديسمبر الماضي.

بالقوة الكاملة، تشكيل الكلاسيكو الألماني بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند

بعد اهتمام ريال مدريد، بايرن ميونخ يحدد سعر بيع ألفونسو ديفيز

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الألماني بايرن ميونخ بروسيا دورتموند كلاسيكو ألمانيا هاري كين

مواد متعلقة

الدوري الألماني، مرموش يقود فرانكفورت للفوز على يونيون برلين بثلاثية

الدوري الألماني، فرانكفور يتقدم على يونيون برلين بثنائية ومرموش يواصل تألقه

مرموش يواصل التألق ويسجل من جديد في الدوري الألماني

الدوري الألماني، فرانكفورت يتقدم على بوروسيا دورتموند بهدفي مرموش في الشوط الأول

الأكثر قراءة

تعليق عاجل من وزير دفاع الاحتلال بشأن اتفاقية السلام مع مصر

شاهد، بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون مساء اليوم

أول تعليق من تركي آل الشيخ على انتقادات بنائه لمجسمات الحضارة المصرية بموسم الرياض

تحذير عاجل، أمطار رعدية غدا على هذه المناطق

أخبار الحوادث اليوم: تأجيل محاكمة ضابط سيدي براني.. وخطوات الالتحاق بمعهد معاوني الأمن 2024

وصول أسطول حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور للشرق الأوسط

نبيل الحلفاوي بعد فوز الأهلي على المقاولون: الواد إمام ده هدية فعلا

قيس سعيد ضد البرلمان، قصة قانون "تجريم التطبيع" المثير للجدل في تونس

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج، حظك الأحد 5 -11- 2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 5-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

شروط اصطحاب الوزن الزائد في حقائب السفر

أول تعليق من تركي آل الشيخ على انتقادات بنائه لمجسمات الحضارة المصرية بموسم الرياض

المزيد

خدمات

المزيد

27 جنيها سعر كيلو السكر في السوق اليوم السبت

سعر الريال السعودي مساء اليوم السبت 4-11-2023 في مصر

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 4-11-2023

400 جنيه زيادة في جرام الذهب خلال شهر

المزيد

انفوجراف

غزة تتحول إلى مدينة أشباح.. العدوان الأكثر دموية وتدميرا للقطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المشاركة المجتمعية والمفعول به، أبرز ما جاء في ملتقى الطفل بالجامع الأزهر

ما حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة؟.. الإفتاء تجيب

17 طعاما أكلها النبي و5 نهى عنها، تعرف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية