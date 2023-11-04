السبت 04 نوفمبر 2023
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رياضة

الدوري الألماني، مرموش يقود فرانكفورت للفوز على يونيون برلين بثلاثية

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

الدوري الألماني، فاز فريق آينتراخت فرانكفورت نظيره يونيون برلين بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب آلته فورشتراي ضمن مباريات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الألماني للموسم الحالي.

 

وأحرز فرانكفورت هدفيه عن طريق عمر مرموش الأول بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء والثاني في الدقيقة 14 بعد عرضية داخل منطقة الجزاء سجلها مباشرة في المرمى.

 

وأحرز ناتشو فيري الهدف الثالث في الدقيقة 82 من المباراة.

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ترتيب فرانكفورت ويونيون بالدوري الألماني

ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السابع برصيد 17 نقطة حيث خاض 10 مباريات فاز في 4 مباريات وتعادل فى 5 مباريات وخسر مباراة واحدة.

ويحتل يونيون برلين المركز الـ 16 برصيد 6 نقاط.

 

تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام يونيون برلين

وتواجد الدولي المصري عمر مرموش في تشكيل فريقه آينتراخت فرانكفورت الأساسي لمواجهة يونيون برلين.

تشكيل يونيون برلين أمام فرانكفورت 

 

تألق عمر مرموش

واصل الدولي المصري عمر مرموش لاعب آنتراخت فرانكفورت تألقه في الدوري الألماني بعدما سجل هدفا من جديد مع يونيون برلين بالبندسليجا.

وسجل مرموش هدفًا لفرانكفورت في الدقيقة الأولى بمرمى برلين ليصل للهدف رقم 5 له في الموسم الحالي بالدوري الألماني.

كما سجل الدولي المصري للمباراة الثالثة على التوالي في البوندسليجا. 

وأعلن آينتراخت فرانكفورت في مايو الماضي تعاقده مع عمر مرموش قادمًا من صفوف فولفسبورج في صفقة انتقال حر، ليسجل 8 أهداف خلال أول 15 مباراة له مع آينتراخت كما صنع هدفًا خلال 972 دقيقة لعب. 

عمر مرموش نجح في تسجيل 5 أهداف خلال 10 مباريات خاضها بالدوري و3 أهداف خلال 3 مباريات خاضها بدوري المؤتمر الأوروبي كما سجل هدفًا في مباراة خاضها بـ كأس ألمانيا.

وكان لاعب منتخب مصر شارك مع فولفسبورج بالموسم الماضي 22/23 في 36 مباراة بمختلف البطولات؛ حيث سجل 6 أهداف وصنع هدفًا خلال 1661 دقيقة لعبًا. 

وكانت بداية ظهور عمر مرموش مع الفريق الأول لوادي دجلة مباراة في موسم 15/16 ضمن الدوري المصري أمام الاتحاد السكندري وصنع هدفًا خلال 23 دقيقة خاضها في اللقاء الذي انتهى بفوز ناديه بثلاثية مقابل هدفين وكان حينها في عامه الـ 17. 

وشارك مرموش في الموسم التالي 16/17 في 17 مباراة مع دجلة ببطولتي الدوري والكأس؛ حيث سجل هدفين بالدوري وثالث بالكأس بمعدل 720 دقيقة لعبًا. 

بعدها بدأ عمر مرموش مسيرته الاحترافية عبر بوابة نادي فولفسبورج الألماني في موسم 17/18؛ حيث سجل معه طيلة الموسم 4 أهداف خلال 17 مباراة شارك خلالهم في 704 دقيقة لعب ولكنه لم يُشارك في الموسم التالي سوى 5 مباريات بمعدل 49 دقيقة لعب لم يُسجل خلالهم أو يصنع.

وتألق مرموش في موسم 2019 / 2020 حيث سجل 9 أهداف خلال 21 مباراة شارك بهما في 897 دقيقة لعب، فيما صنع هدفين لزملائه، ثم خرج مرموش في الموسم التالي 21/20 لخوض تجربة جديدة على سبيل الإعارة بقميص نادي نادي سانت باولي الألماني؛ حيث سجل طيلة الموسم 8 أهداف خلال 27 مباراة صنع خلالها 3 أهداف خلال 1832 دقيقة لعبًا.

وخاض لاعب المنتخب الوطني في الموسم التالي 21/22 تجربة احترافية جديدة على سبيل الإعارة عبر بوابة شتوتجارت الألماني؛ حيث سجل معه 3 أهداف وصنع 5 لزملائه خلال 23 مباراة لعب خلالهم 1605 دقيقة، وهو ما دفع ناديه فولفسبورج لإعادته لصفوفه في الموسم الماضي 22/23 ليسجل بقميصه 6 أهداف ويصنع هدفًا خلال 36 مباراة قبل أن يُحقق الموسم الجاري أفضل انطلاقة في مسيرته ليسجل 8 أهداف خلال أول 15 مباراة له مع آينتراخت كما صنع هدفًا خلال 972 دقيقة لعبًا.

وقاد عمر مرموش لاعب منتخب مصر وآينتراخت فرانكفورت، لتعادل مثير أمام نظيره بوروسيا دورتموند، بنتيجة 3/3 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

 

الدوري الألماني، فرانكفور يتقدم على يونيون برلين بثنائية ومرموش يواصل تألقه

مرموش يواصل التألق ويسجل من جديد في الدوري الألماني

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