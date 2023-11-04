بعد اهتمام ريال مدريد، بايرن ميونخ يحدد سعر بيع ألفونسو ديفيز

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية، أن كل الطرق تؤدي إلى انتقال الدولي الكندي ألفونسو ديفيز من بايرن ميونخ الألماني إلى ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد وفقًا لخريطة الطريق القصيرة والمتوسطة المدى لنادي ريال مدريد يظهر التوقيع من الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز كهدف ذي أولوية لتعزيز إحدى أضعف مناطق الميرنغي ويواصل النادي الأبيض اتخاذ خطوات ثابتة في هذا الاتجاه.

وأشارت إلى أن المحادثات تكثفت مع نضال هوسة وكيل ديفيز في الأسابيع الأخيرة، وقالت إن اللاعب، المولود في مخيم للاجئين في غانا حيث وصل والداه هربًا من الحرب الأهلية في ليبيريا، سيكون على استعداد لمغادرة بايرن ميونيخ لارتداء قميص ريال مدريد صيف 2024.

Advertisements

وينتهي عقد ديفيز مع بايرن ميونخ صيف 2025 ما يعني أنه ينوي الرحيل قبل عام من نهاية عقده مع النادي البافاري.

وحاول بايرن ميونخ إقناع ديفيز بالتجديد عدة مرات دون جدوى، ولذلك تعاقد مع رافائيل جيريرو (29 عامًا) في صفقة انتقال حر بعد أن لعب لبروسيا دورتموند 7 مواسم.

لكن المشاكل البدنية لجيريرو تمنعه من تشكيل تهديد لديفيز

بايرن ميونخ يحدد سعر ألفونسو ديفيز

وأشارت "أس" إلى أن بايرن ميونخ يدرك وضع ديفيز مع تبقي أقل من عام ونصف على نهاية عقده، وبالتالي فإن النادي البافاري مستعد للتفاوض الصيف المقبل لتجنب رحيل ديفيز مجانًا في 2025.

ونقلت الصحيفة عن صحيفة "بيلد" الألمانية أن بايرن ميونخ يريد الحصول على 50 مليون يورو مقابل ديفيز صيف 2024، علمًا بأن القيمة السوقية للاعب تبلغ 70 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

لكنها أوضحت أن ريال مدريد ليس على استعداد لدفع هذا المبلغ، لكن تحديد سعر للصفقة يمثل نقطة انطلاق وعلامة جيدة في طريق إتمام التعاقد مع ديفيز.

وريال مدريد ليس النادي الوحيد الذي يتابع وضع ديفيز، إذ أبدت العديد من الأندية الإنجليزية، خاصة مانشستر سيتي وتشيلسي، اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع ديفيز.

وبحسب "أس" فإن كل من ديفيز ووكيله يعرفان أن ريال مدريد سيراهن على اللاعب بشكل كبير ولكن دون الدخول في منافسة القوة المالية الأندية لدوري الإنجليزي الممتاز.

وذلك ستكون إرادة ديفيز المفتاح في تحديد وجهته الجديدة، رغم أن ريال مدريد يقتنع بأن نية اللاعب هي الانتقال إلى سانتياغو برنابيو.

ولم يخفِ ممثل اللاعب إعجابه بريال مدريد، وفي مقابلة مع فابريزيو رومانو، قال هوسة، وهو من أصل فلسطيني: "لا أريد أن أحتقر بايرن ميونخ، لكنه ريال مدريد ودوري أبطال أوروبا الـ14.. لقد كنت دائمًا معجبًا بهذا الفريق وأسمعه، إن بلاعب تمثله يجعلك تشعر بالفخر".