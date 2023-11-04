السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

بعد اهتمام ريال مدريد، بايرن ميونخ يحدد سعر بيع ألفونسو ديفيز

ألفونسو ديفيز، فيتو
ألفونسو ديفيز، فيتو

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية، أن كل الطرق تؤدي إلى انتقال الدولي الكندي ألفونسو ديفيز من بايرن ميونخ الألماني إلى ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد وفقًا لخريطة الطريق القصيرة والمتوسطة المدى لنادي ريال مدريد يظهر التوقيع من الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز كهدف ذي أولوية لتعزيز إحدى أضعف مناطق الميرنغي ويواصل النادي الأبيض اتخاذ خطوات ثابتة في هذا الاتجاه.

وأشارت إلى أن المحادثات تكثفت مع نضال هوسة وكيل ديفيز في الأسابيع الأخيرة، وقالت إن اللاعب، المولود في مخيم للاجئين في غانا حيث وصل والداه هربًا من الحرب الأهلية في ليبيريا، سيكون على استعداد لمغادرة بايرن ميونيخ لارتداء قميص ريال مدريد صيف 2024.

Advertisements

وينتهي عقد ديفيز مع بايرن ميونخ صيف 2025 ما يعني أنه ينوي الرحيل قبل عام من نهاية عقده مع النادي البافاري.

وحاول بايرن ميونخ إقناع ديفيز بالتجديد عدة مرات دون جدوى، ولذلك تعاقد مع رافائيل جيريرو (29 عامًا) في صفقة انتقال حر بعد أن لعب لبروسيا دورتموند 7 مواسم.

لكن المشاكل البدنية لجيريرو تمنعه من تشكيل تهديد لديفيز

بايرن ميونخ يحدد سعر ألفونسو ديفيز 

وأشارت "أس" إلى أن بايرن ميونخ يدرك وضع ديفيز مع تبقي أقل من عام ونصف على نهاية عقده، وبالتالي فإن النادي البافاري مستعد للتفاوض الصيف المقبل لتجنب رحيل ديفيز مجانًا في 2025.

ونقلت الصحيفة عن صحيفة "بيلد" الألمانية أن بايرن ميونخ يريد الحصول على 50 مليون يورو مقابل ديفيز صيف 2024، علمًا بأن القيمة السوقية للاعب تبلغ 70 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

لكنها أوضحت أن ريال مدريد ليس على استعداد لدفع هذا المبلغ، لكن تحديد سعر للصفقة يمثل نقطة انطلاق وعلامة جيدة في طريق إتمام التعاقد مع ديفيز.

وريال مدريد ليس النادي الوحيد الذي يتابع وضع ديفيز، إذ أبدت العديد من الأندية الإنجليزية، خاصة مانشستر سيتي وتشيلسي، اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع ديفيز.

وبحسب "أس" فإن كل من ديفيز ووكيله يعرفان أن ريال مدريد سيراهن على اللاعب بشكل كبير ولكن دون الدخول في منافسة القوة المالية الأندية لدوري الإنجليزي الممتاز.

وذلك ستكون إرادة ديفيز المفتاح في تحديد وجهته الجديدة، رغم أن ريال مدريد يقتنع بأن نية اللاعب هي الانتقال إلى سانتياغو برنابيو.

ولم يخفِ ممثل اللاعب إعجابه بريال مدريد، وفي مقابلة مع فابريزيو رومانو، قال هوسة، وهو من أصل فلسطيني: "لا أريد أن أحتقر بايرن ميونخ، لكنه ريال مدريد ودوري أبطال أوروبا الـ14.. لقد كنت دائمًا معجبًا بهذا الفريق وأسمعه، إن بلاعب تمثله يجعلك تشعر بالفخر".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

​ريال مدريد بايرن ميونخ ألفونسو ديفيز ديفيز جيريرو

مواد متعلقة

ريال مدريد يدرس التعاقد مع لاعب برشلونة الأسبق

ريال مدريد يسمح للاعبه بالرحيل نهاية الموسم الحالي

ريال مدريد يحدد موقفه من بيع تشواميني

بشرط جزائي مليار دولار، ريال مدريد يتفق على التجديد لنجم جديد

الأكثر قراءة

أبكى الكنيست ومنعت إسرائيل نشره، آخر لحظات جنود الاحتلال قبل تدمير المدرعة نمر (فيديو)

رسالة قوية من ملك الأردن للقادة العرب بشأن مجازر الاحتلال في غزة

لماذا خفضت فيتش التصنيف الائتماني لمصر فى هذا التوقيت؟ خبير يوضح الأسباب

كتائب القسام تهاجم قوات إسرائيلية وتقتل 5 جنود

أول تعليق من تركيا بعد استدعاء سفيرها لدى تل أبيب

حقيقة طلب كولر عودة القندوسي في ميركاتو الشتاء لتدعيم الأهلي

الجيش الثالث الميدانى ينفذ بيانًا عمليًا للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان

بعد تسريب وثيقة سرية تكشف استعداد جيشها للحرب، وزير خارجية دولة عربية يحذر من اشتعال المنطقة

Advertisements

منوعات

المزيد

الوصايا العشر للنجاة من تلوث الهواء

150 ألف منزل في الظلام، رعب في بريطانيا بسبب "سياران"

دراسة حديثة تكشف تصميم جسم نجم البحر

زئير الشمس، زقزقة الأرض، وكالة ناسا تجمع أصوات الكواكب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 4-11-2023 في مصر

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 4-11-2023

أسعار الشوفان اليوم السبت 4-11-2023 بالأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 4-11-2023

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي في شهر نوفمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برغم مرارته، فوائد الصبر في حياة الإنسان وعواقبه

الإفتاء توضح حكم ممارسة مهنة العلاج الطبيعي وضوابط ذلك

تفسير رؤية السحر في المنام وعلاقته بالمكر والخداع والسلوكيات الفاسدة

المزيد
الجريدة الرسمية