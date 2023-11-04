السبت 04 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزيرة البيئة: نسعى لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار في COP 28

وزيرة البيئة، فيتو
وزيرة البيئة، فيتو

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن هناك الكثير من المخرجات تم اكتسابها من مؤتمر تغير المناخ COP27 الذي عقد في شرم الشيخ العام الماضي، ويتم استكمالها هذا العام في COP28 بالإمارات العربية المتحدة، وكان أول هذه المخرجات هو الهدف العالمي للتكيف، حيث تم عقد عدد من الإجتماعات بمشاركة كافة الأطراف الخاصة بالإتفاقية الإطارية لتغير المناخ لصياغة هذا الهدف العالمي للتكيف، وهل سيكون هذا الهدف كمي أم نوعي ؟ وما الإطار الخاص به؟ والابعاد الموجودة فيه، والمجالات التي سيختص بها، وكل هذا سيناقش في COP28.

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وأضافت وزيرة البيئة أن COP 28 سيضم أيضا اللجنة التنفيذية الخاصة بإنشاء صندوق الخسائر والاضرار الذي كان من ضمن نجاحات ومخرجات مؤتمر COP27 باعتباره توصية تاريخية دامت لمدة 30 عام، بأن يكون هناك صندوق للخسائر والأضرار للدول الأكثر تضررا والمجتمعات الهشة، وبالفعل تم انشاء اللجنة التنفيذية وعقدت عددا من الإجتماعات، وحددت اللجنة شكل هذا الصندوق وآليات اعتماد التمويل، ومن المفترض أن تخرج توصية من COP28 بإنشاء وتفعيل الصندوق ليبدا ضخ الأموال إليه.

وشاركت الدكتورة ياسمين فؤاد  وزيرة البيئة فى الجلسة الختامية لمشاورات الشق التمهيدى لمؤتمر المناخ cop28 تم خلالها استعراض آليات التنفيذ وتمويل المناخ، بصفتها المعينة من قبل رئيس المؤتمر لتيسير المفاوضات، وفي إطار القيادة المشتركة مع الجانب الكندى لتيسير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ (نقل التكنولوجيا وبناء القدرات)، والمنعقد بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت وزيرة البيئة أن المناقشات شهدت اتفاق واسع النطاق من الدول النامية والمتقدمة على أهمية التوصل إلى نتيجة طموحة بشأن مختلف عناصر التمويل، تعكس مستوى أعلى من الطموح، ليس لبناء الثقة فحسب، بل للسماح بالتنفيذ على نطاق واسع وبالسرعة المطلوبة، كما كان الإلتزام بضمان تنفيذ التزام الـ100 مليار واضحًا للغاية.

 الجلسة الختامية

وأضافت ياسمين فؤاد أن الجلسة الختامية شهدت مناقشات واسعة حول قضية الهدف الكمي الجديد بشأن التمويل، واتفاق واسع حول أهمية التحول إلى المرحلة السياسية من المناقشات، والبناء على العمل الفني الذي تم إنجازه حتى الآن، مشيرة إلى أن الأفكار المطروحة أبرزت أهمية دور كل من القطاعين العام والخاص والمصادر الأخرى في الهدف الجديد، ولكن مع الحاجة إلى تحديد الأدوار والمعايير والمبادئ التوجيهية، مع أهداف كمية مختلفة محتملة من شأنها أن تتعامل مع أدوات التمويل والقطاعين الخاص والعام.

وأشارت وزيرة البيئة إلى تسليط الوزراء المشاركين الضوء أيضًا على التحديات التي يواجهونها في الحصول على التمويل، وخاصة من القطاع الخاص، ومحدودية دور ومشاركة القطاع الخاص فيما يخص قضية التكيف، مشيرة إلى تسليط العديد منهم الضوء على التحدي المتمثل في جذب الاستثمارات على الرغم من توفر الخطط اللازمة على المستوى الوطني، والحاجة إلى أفكار مبتكرة للتعامل مع التحدي الذي تشكله قضايا الديون على الوصول إلى التمويل الميسور التكلفة.

وأضافت وزيرة البيئة أنه تم الإشارة إلى تمويل التكيف على نطاق واسع من قبل المشاركين وتوضيح التحديات المتعلقة به، والتأكيد على الحاجة إلى مزيد من الطموح من حيث الحجم وتسهيل الوصول إليه، والدعوة القوية لضمان موارد كافية للتكيف من شأنها أن تقلل بشكل كبير من تكلفة الخسائر والأضرار.  

مشاورات الشق التمهيدى لمؤتمر المناخ cop28 

وأكدت وزيرة البيئة على أن مشاورات الشق التمهيدى لمؤتمر المناخ cop28 سمحت بالتفاعل بين مختلف الأطراف بشأن القضايا المطروحة، مؤكدة على أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من العمل بعد تلك المشاورات للقيادة المشتركة لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ (نقل التكنولوجيا - بناء القدرات ) لمؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدبي، والتى تترأسها ونظيرها ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault - وزير البيئة وتغير المناخ الكندي، وذلك في إطار اختيار الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الاطراف لتغير المناخ القادم COP28، لعدد ٦ وزراء للبيئة والمناخ من حول العالم ومسئولين رفيعي المستوى، لقيادة تيسير المفاوضات لأربع مجموعات لموضوعات ملحة هي التقييم العالمي، تمويل المناخ وآليات التنفيذ، التخفيف، التكيف.

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