الشباب والرياضة تطلق برنامج إعداد المدربين لتنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات

تطلق وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، غدًا الأحد، فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد مدربين "TOT" نحو تنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات، الذي يحمل شعار “دوِّي”، تحت رعاية انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية.

يأتي ذلك ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة وبالتعاون مع منظمة اليونيسف، وينفذ خلال الفترة من 5 حتى 9 نوفمبر بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني.

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ويشارك في البرنامج 150 متدربًا من 15 محافظة مستهدفة وهي (شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، أسيوط، القاهرة، الإسكندرية، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، الجيزة، القليوبية، البحر الأحمر).

وتستهدف المبادرة دعم حقوق الفتاة، من خلال التعبير عن أفكارهن من خلال دوائر الحكي، والمساواة بين الجنسين لضمان حصول الفتيات والفتيان علي فرص متساوية لتطوير مهارات التعبير عن أنفسهن والمشاركة الإيجابية، وكذا تطوير القدرات علي اتخاذ القرارات المستقبلية، وتحفز الحوار بين الأجيال المختلفة،والتعبير عن أنفسهن بحرية وإيصال أفكارهن ومجتمعهن.

وتتضمن تنفيذ فعاليات المبادرة بالمحافظات سالفة الذكر، الوصول إلى 100 مبادرة مجتمعية تساعد على تمكين الفتيات ودعم المجتمع من خلال عقد سلسلة من اللقاءات الحوارية بواقع (375 حوارًا مجتمعيًّا، 15 حوارًا وطنيًّا ونادي المشاهدة "مسرح تفاعلي"، وحوار وطني ختامي بالقاهرة في ختام البرنامج، حيث تناقش المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات محاور ثرية نحو تمكين الفتيات، التوافق المجتمعي (المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف وتعزيز المشاركة)، وتوفير مساحات آمنة للفتيات والفتيان للمشاركة والتعبير عن تجاربهم وخبراتهم وقصصهم.

فيما أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - إدارة البرامج التطوعية، فعاليات الملتقى المركزي الأول لأبناء المحافظات الحدودية، بالقاهرة، بمشاركة ١٨٠ شابًّا وفتاة من محافظات (أسوان - البحر الأحمر - مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء - الوادي الجديد).

وقد استضاف مسرح وزارة الشباب والرياضة بالمهندسين الجلسة الحوارية الأولى لفضيلة الشيخ إسلام النواوي بعنوان "صحيح الجهاد لرفعة الوطن"، حيث تضمنت الجلسة حوارًا مفتوحًا عن المفاهيم الدينية وتنمية الولاء والانتماء والإجابة عن استفسارات المشاركين.

وكانت الجلسة الثانية للواء الدكتور المهندس أسامة الجمال بعنوان "مصر خمسون عامًا على انتصارات أكتوبر"، حيث تناول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية وتغيراتها خلال السنوات الماضية والتحديات التي تواجهها مصر.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني زيارة لمجمع الأديان (الكنيسة المعلقة - مسجد عمرو بن العاص - وعدد من المزارات الهامة التي تعبر عن الشخصية المصرية عبر التاريخ.

وفي ختام البرنامج تم زيارة بانوراما حرب أكتوبر ومتحف القوات الجوية.

جلسات تحضيرية لفريق عمل البرنامج القومي لتنمية الصعيد والمحافظات الحدودية

عقدت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ''الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية"، على مدار يومي الخميس والجمعة، جلسات تحضيرية لفريق عمل البرنامج القومي لتنمية الصعيد والمحافظات الحدودية، في نسخته الرابعه والمزمع انطلاقه خلال شهر نوفمبر الجاري، والمكون من المدربين والمنسقين.