الخميس 02 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

إيران تدعو الدول الإسلامية لوقف تصدير النفط والغذاء إلى إسرائيل

الرئيس الإيرانى،
الرئيس الإيرانى، فيتو

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، إن أمريكا هي المسبب الرئيسي لارتكاب الصهاينة الجرائم في غزة.

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

وأدان المرشد الأعلى لإيران، آية الله علي خامنئي، أمس الأربعاء، القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، ودعا الدول الإسلامية إلى وقف تصدير النفط والغذاء إلى إسرائيل، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية.

قطَع مسار تصدير النفط والغذاء

وقال خامنئي في خطاب ألقاه أمام مجموعة من الطلاب في طهران: "يجب أن يتوقف القصف على غزة فورا.. يجب أن يُقطَع مسار تصدير النفط والغذاء إلى النظام الصهيوني”. حسبما ذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية.

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وأضاف: "يجب أن تصر الحكومات الإسلامية على إنهاء الجرائم بسرعة".

العودة إلى المفاوضات

وأثار التصعيد من جيش الاحتلال الإسرائيلي قلق المجتمع الدولي، ودعت دول عديدة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والعودة إلى المفاوضات لإيجاد حل سياسي للصراع.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن "حزنه العميق" للخسائر البشرية في غزة، وطالب بـ"حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني”.

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