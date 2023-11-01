بعد توليه القيادة الفنية للبنك الأهلي، طارق مصطفى يتعرض لحادث سير

تعرض طارق مصطفي المدير الفني لنادي البنك الأهلي ونجم الزمالك السابق، لحادث سير على الطريق الدائري وذلك بعد توليه المسئولية الفنية لنادي البنك الأهلي

وأعلن نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار توجيه الشكر لبابا فاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول وجهازه المعاون على ماقدموه خلال الفترة الماضية متمنين لهم النجاح والتوفيق في خطواتهم المقبلة

على أن يتولى طارق مصطفى مسؤولية الإدارة الفنية بداية من اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وانفردت فيتو بخبر إقالة بابا فاسيليو خلال الرابط التالي اضغط هنا

ومنحت إدارة البنك الاهلي مواجهة فيوتشر يوم الإثنين الماضي كفرصة أخيرة للمدير الفني برحيله حال استمرار الإخفاق.

وخسر فريق البنك الأهلي جميع مبارياته الخمس التي لعبها ببطولة الدوري الممتاز منذ بداية الموسم الجاري ليتذيل ترتيب المسابقة بدون نقاط على يد كل من طلائع الجيش وبيراميدز والزمالك وإنبي وفيوتشر.

Advertisements

وأرجأ مسئولو نادي البنك الأهلي رحيل القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني للفريق الكروي بالنادي عدة مرات حتى فقد فرصته الأخيرة في البقاء.

وفتحت الإدارة خطوط اتصال مع عدد من المدربين أبرزهم حسام حسن وطارق مصطفى.

فيوتشر والبنك الأهلي

وحقق فريق مودرن فيوتشر الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الخامسة من بطولة الدوري على ملعب ستاد القاهرة.

وتقدم البنك الأهلي في الدقيقة الرابعة عن طريق سعيدو سيمبوري.

وتعادل مودرن فيوتشر عن طريق أيمن صفاقسي في الدقيقة 42.

وتقدم مودرن فيوتشر بالهدف الثاني عن طريق علي الفيل في الدقيقة 87.

ترتيب البنك الأهلي

ويقبع البنك الأهلي في المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري بلا نقاط

موعد مباراة المصري والبنك الاهلي بالدوري

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي نظيره البنك الاهلي الاحد القادم ضمن لقاءات الجولة السادسة بالدوري الممتاز في الساعة السابعة باستاد برج العرب