السبت 04 نوفمبر 2023
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حوادث

سقوط عاطل سرق سيارة ميكروباص في الأميرية

سقوط عاطل سرق سيارة
سقوط عاطل سرق سيارة ميكروباص فى الأميرية، فيتو

قررت النيابة العامة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا بتهمة سرقة سيارة ميكروباص فى الأميرية.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تمكنت من ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الأميرية، لقيامه بسرقة سيارة "ميكروباص"حال ركنها أمام إحدى العقارات بدائرة القسم.

و بمواجهته اعترف بسرقة الميكروباص المنوه عنه بأسلوب "توصيل الأسلاك"، عثر بحوزته ( سلاح ناري "طبنجة" وطلقتان من ذات العيار) وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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الأجهزة الأمنية بالقاهرة قسم شرطة الأميري سرقة سيارة ميكروباص

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