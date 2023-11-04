سقوط عاطل سرق سيارة ميكروباص في الأميرية
قررت النيابة العامة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا بتهمة سرقة سيارة ميكروباص فى الأميرية.
كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تمكنت من ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الأميرية، لقيامه بسرقة سيارة "ميكروباص"حال ركنها أمام إحدى العقارات بدائرة القسم.
و بمواجهته اعترف بسرقة الميكروباص المنوه عنه بأسلوب "توصيل الأسلاك"، عثر بحوزته ( سلاح ناري "طبنجة" وطلقتان من ذات العيار) وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.