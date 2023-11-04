النني على مقاعد بدلاء أرسنال أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل يونايتد التي تقام على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد محمد النني نجم منتخب مصر وفريق أرسنال، على دكة بدلاء فريقه خلال مواجهة نيوكاسل.

تشكيل أرسنال أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

وضم تشكيل أرسنال أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي كلًّا من:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: وايت – ساليبا – جابريل - تومياسو.

خط الوسط: رايس- جورجينيو - هافيرتز.

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خط الهجوم: ساكا – مارتينلي - نيكيتياه.

ترتيب أرسنال ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

ويحتل أرسنال المركز الثالث مؤقتًا في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، فيما يأتي نيوكاسل يونايتد بالمركز السابع برصيد 17 نقطة.

من ناحية أخرى، قال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال إن طريقة لعب فريقه أمام وست هام في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي لم تكن جيدة ما تسبب في هزيمته.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي أقيم أمس الجمعة: "لقد هبط مستوانا في الشوط الثاني ويجب علينا أن ننافس بشكل مختلف".

وخسر فريق أرسنال بقيادة الإسباني ميكيل أرتيتا، أمام وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس رابطة الأندية.

وأكمل "نعرف المعايير المطلوبة منا والطريقة التي لعبنا بها في الشوط الثاني لم تكن جيدة بما يكفي".

وعن كاي هافيرتز قال: "لن أتحدث عن أي لاعب بشكل منفرد، نحن فريق".

أما عن موعد عودة جابرييل خيسوس من الإصابة كشف "لا أستطيع ضمان عودته قبل التوقف الدولي، قلت ذلك قبل عدة أسابيع".

سجل أهداف وست هام كل من، بين وايت (هدف عكسي) في الدقيقة 16، ومحمد قدوس في الدقيقة 50 وجارود بوين في الدقيقة 60، فيما سجل لأرسنال مارين أوديجارد في الدقيقة 96.

تشكيل أرسنال أمام وست هام

حراسة المرمى: رأيا.

خط الدفاع: بن وايت، ويليم ساليبا، كيفيور، زينتشينكو.

خط الوسط: سميث روي، رايس، هافيرتز.

خط الهجوم: ساكا، نيكتياه، مارتنيلي.