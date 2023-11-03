الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رياضة

أرتيتا يتحدث عن خسارة أرسنال أمام وست هام

أرتيتا، فيتو
أرتيتا، فيتو

قال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال إن طريقة لعب فريقه أمام وست هام في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي لم تكن جيدة ما تسبب في هزيمته.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة: "لقد هبط مستوانا في الشوط الثاني ويجب علينا أن ننافس بشكل مختلف".

وخسر فريق أرسنال بقيادة الإسباني ميكيل أرتيتا، أمام وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس رابطة الأندية. 

وأكمل "نعرف المعايير المطلوبة منا والطريقة التي لعبنا بها في الشوط الثاني لم تكن جيدة بما يكفي".

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وعن كاي هافيرتز قال: "لن أتحدث عن أي لاعب بشكل منفرد، نحن فريق".

أما عن موعد عودة جابرييل خيسوس من الإصابة كشف "لا أستطيع ضمان عودته قبل التوقف الدولي، قلت ذلك قبل عدة أسابيع".

وسيحل أرسنال غدا السبت ضيفا على نيوكاسل لملاقاته في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي في ملعب سانت جيمس بارك.
ويحتل أرسنال المركز الثاني في الترتيب بـ24 نقطة بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي ملاحقه، وبفارق نقطتين عن توتنام المتصدر.

فيما يأتي نيوكاسل في المركز السادس بـ17 نقطة.

سجل أهداف وست هام كل من، بين وايت (هدف عكسي) في الدقيقة 16، ومحمد قدوس في الدقيقة 50 وجارود بوين في الدقيقة 60، فيما سجل لأرسنال مارين أوديجارد في الدقيقة 96.

تشكيل أرسنال أمام وست هام

حراسة المرمى: رأيا 

خط الدفاع: بن وايت، ويليم ساليبا، كيفيور، زينتشينكو 

خط الوسط: سميث روي، رايس، هافيرتز 

خط الهجوم: ساكا، نيكتياه، مارتنيلي 

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