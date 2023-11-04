رئيس مؤتمر COP28: نحتاج إلى تريليونات الدولارات لإصلاح تمويل المناخ

أكد الدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، أننا بحاجة إلى المزيد من الطموح، ونحتاج إلى تريليونات الدولارات وليس المليارات لإصلاح تمويل المناخ.

وقال الدكتور الجابر، في اجتماع افتراضي، حضره رؤساء 9 بنوك تنمية متعددة الأطراف، والمدير العام لصندوق النقد الدولي: "إن معالجة تمويل المناخ هو حجر الزاوية في أجندة عمل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين"

ولفت إلى أن بنوك التنمية المتعددة الأطراف حققت بالفعل "تقدمًا جيدًا" في مجال الإصلاح، بما في ذلك موافقة المساهمين على رؤية جديدة للبنك الدولي تهدف إلى خلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش.

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وأضاف الجابر أنه مع مرور أقل من شهر على بداية مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، حان الوقت الآن لإظهار "المزيد من الطموح، إذ إننا ندفع المساهمين إلى إعادة رسملة بنوك التنمية المتعددة الأطراف بشكل مناسب، ونحتاج أيضًا إلى أن تقوم بنوك التنمية متعددة الأطراف بعمل أفضل.

مطالب رئيسية لبنوك التنمية المتعددة الأطراف

وأوضح رئيس مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين مطالبه الرئيسية لبنوك التنمية المتعددة الأطراف قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، قائلا: "لدي ثلاثة طلبات لكم، يجب على بنوك التنمية المتعددة الأطراف العمل من خلال منصات الدولة، ومراجعة أهداف تمويل المناخ للسنوات القادمة، وتقليل المخاطر بالنسبة للقطاع الخاص. ويجب على بنوك التنمية المتعددة الأطراف أن تلعب دورًا رئيسيًا في إرساء الأسس لإطار جديد لتمويل المناخ.

وقال رئيس COP28 إن تحويل تمويل بنوك التنمية المتعددة الأطراف بعيدًا عن نهج كل مشروع على حدة إلى البرامج الدولية كان أمرًا أساسيًا لخطط رئاسته لتحسين الوصول إلى تمويل المناخ، وضمان إمكانية الوصول إليه وبأسعار معقولة ومتاح، ولكي تصبح هذه الرؤية الجديدة حقيقة واقعة، نحتاج إلى أن تعمل بنوك التنمية المتعددة الأطراف معًا بشكل أفضل كنظام، لا سيما عبر المنصات القطرية.

وقال الدكتور الجابر لرؤساء البنوك: "أطلب منكم الآن الحضور إلى مؤتمر الأطراف بإعلان مشترك قوي حول البرامج الدولية وإظهار الالتزام بالعمل معًا، كما طالب رئيس مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بنوك التنمية المتعددة الأطراف أن تأتي إلى مؤتمر الأطراف بأهداف منقحة وأكثر طموحًا للتمويل المشترك للمناخ للسنوات القادمة، لا سيما فيما يتعلق بالتكيف الذي يعكس الطموح المطلوب.

وقال رئيس مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين إن هناك حاجة ماسة إلى قيام بنوك التنمية المتعددة الأطراف بزيادة تمويل التكيف - وتوسيع نطاق تمويل المناخ ليشمل قطاعات مثل الغذاء والمياه والصحة والطبيعة والتنوع البيولوجي، مختتما أنه يجب على بنوك التنمية المتعددة الأطراف أيضًا أن تكثف تعبئة التمويل الخاص - مع تحديد أهداف ومنهجيات لتعبئة التمويل الخاص، وخاصة لأغراض التخفيف".