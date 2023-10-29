الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة نابولي وميلان في الدوري الإيطالي

نابولي، فيتو
نابولي، فيتو

كشف الفرنسي رودي جارسيا مدرب فريق نابولي، عن تشكيل فريقه استعدادا للقمة المنتظرة أمام ميلان، مساء اليوم الأحد، على ملعب دييجو مارادونا، في إطار لقاءات الأسبوع العاشر من الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، فيما يأتي نابولي حامل اللقب رابعًا برصيد 17 نقطة.

واستقر رودي جارسيا على الدفع باللاعب جياكومو راسبادوري كرأس حربة صريح، بدلا من المصاب فيكتور أوسيمين، ليجاور كفاراتسخيليا وبوليتانو بالهجوم.

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تشكيل نابولي ضد ميلان

حراسة المرمى: ميريت.

الدفاع: دي لورينزو، رحماني، ناثان، ماريو روي.

الوسط: إلماس، لوبوتكا، زيلينسكي.

الهجوم: بوليتانو، راسبادوري، كفاراتسخيليا.

تشكيل ميلان أمام نابولي 

في المقابل جاء تشكيل الروسونيري بقيادة ستيفانو بيولي كالتالي:

حراسة المرمى: ماينان.

الدفاع: كالابريا، كالولو، توموري، ثيو هيرنانديز.

الوسط: موسى، كرونيتش، ريجنديرز.

الهجوم: بوليسيتش، جيرو، لياو.

وفي ذات الجولة حقق فريق يوفنتوس الفوز في الوقت القاتل على هيلاس فيرونا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب اليانز ستاديوم معقل السيدة العجوز في من الدوري الايطالي.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب كامبياسو  في الدقيقة "92" بعد محاولات عديدة من هجوم يوفنتوس طوال اللقاء.

تشكيل يوفنتوس 

حراسة المرمى: تشيزني 

خط الدفاع: جاتي، بريمير، روجاني 

خط الوسط: وياه، مكيني، لوكاتيلي، رابيو، كوستيتش 

خط الهجوم: فلاهوفيتش، كين 

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