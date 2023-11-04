محافظ الإسماعيلية يستقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم (صور) 

استقبل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام المحافظة في مستهل زيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للمحافظة؛ وذلك لتفقد عدد من المدارس بالمحافظة، ومتابعة انتظام العام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

أبرز الحضور خلال الاستقبال

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام للمحافظة، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية.

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جانب من الاستقبال، فيتو

تطوير منظومة التعليم

ورحب اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مثمنًا جهود الدكتور رضا حجازي في تطوير وضبط المنظومة التعليمية.

جانب من الاستقبال، فيتو

ضبط العام الدراسي

ومن جهته أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بزيارة محافظة الإسماعيلية، مثمنًا دور المحافظة في الارتقاء بالعملية التعليمية، وجهودهم في ضبط وانتظام العام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

جانب من الاستقبال، فيتو

تفقد عدد من المدارس

ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بتفقد عدد من المدارس، كما يعقد الوزير والمحافظ اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم، ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسي الجديد.



شهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة "بلان انترناشونال" حول "تفعيل دور المجتمع المدني في دعم المدارس المجتمعية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني” لمواجهة التسرب من التعليم.

مواجهة ظاهرة التسرب من التعليم

وفى مستهل كلمته، رحب الدكتور رضا حجازي بالحضور من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجمعيات الأهلية، مؤكدًا أن الوزارة من أوائل الوزارات التي أنشئت كيانا يتعامل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وكان ذلك عام ۱۹۹۸ في ديوان الوزارة، ثم أنشأت الإدارات والأقسام التابعة في عام ۲۰۰۰ بالمديريات والإدارات التعليمية.

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