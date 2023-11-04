رئيس جهاز مدينة الشروق يبحث شكاوى سكان دار مصر

استقبل المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" مجموعة من سكان كمبوند دار مصر وذلك بحضور مسؤولى الجهاز، حيث رحب رئيس الجهاز بالحضور وإستمع لشكواهم والتي جاء أبرز ما فيها طلب السكان بمتابعة فرق النظافه الداخليه للعمارات وتكثيف النظافة بالشوارع ورفع نواتج قص وتقليم الزراعات وصيانة المصاعد وكذا توجيه حملات لرفع الإشغالات والمخالفات.

موجهًا رئيس الجهاز بسرعة الإستجابة حيث أكد على مسؤولي الصيانة بالمشروع بالمتابعه الميدانية لأعمال النظافة الداخلية بالعمارات تفصيليًا مدعومة بصور فوتوغرافية للإطلاع عليها شخصيًا وكذا تكثيف برنامج الصيانة من نظافة عامة بالشوارع أو رعاية للحدائق ورفع المخلفات أول بأول وأصدر توجيهاته بمراجعة المصاعد والتنسيق لشن عددا من الحملات حرصًا على الواجه الحضاريه للكمبوند

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مؤكدًا رئيس الجهاز بأنه سيتم بذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة وتقديم جميع الخدمات على الوجه الأمثل اللائق بالكمبوند.

وفي سياق آخر استكمل المهندس "على سعد" جولاته المروريه لمتابعة الحاله العامه بمناطق وأحياء المدينة.

حيث تفقد المنطقتين السابعه والثامنه عمارات والمرور على الشوارع الداخليه والحدائق وذلك بمرافقة جميع المسؤولين عن (النظافه-رعاية الزراعه- المخالفات والأمن –التشغيل والصيانه) بهدف إنهاء الملاحظات فور رصدها

موجهًا بتكثيف أعمال النظافه والرعايه للمسطحات الخضراء وبالجزر وبمداخل المجاورات السكنيه

وشدد رئيس الجهاز على سرعة رفع كفاءة أعمال الزراعه والتجميل مؤكدًا على عدم التهاون مع الملاحظات المرصوده وتعرض المسؤول عنها للجزاء المناسب بهدف الحفاظ على الثروه الزراعيه بالمدينه.

كما أكد الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء على اتجاه الدولة للتوسع في البناء الأخضر، والتحول إلى أنماط البناء الأخضر لتشييد مساكن غير تقليدية لمستقبل نظيف خالي من الانبعاثات الكربونية.

وأشار خلال زيارته لمدينة حدائق العاصمة لمتابعه أعمال مشروع الإسكان الأخضر بالمدينة في مراحل الإنشاء والتي تعتبر ضمن خطط مشروعات البناء الأخضر للدولة.

وأكد أن الهدف من هذه الزيارة هي متابعة هذه الأعمال الإنشائية وأنها تتماشى مع الدليل المستخدم للبناء الأخضر والذي يعده المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وأن هذه المباني متوافقة مع البيئة، والتأكد من أن البناء الأخضر يتحقق فيه انخفاض التكاليف والوصول إلى افضل التصميمات في مجالات البناء الأخضر.

كما تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الوحدات السكنية التى تم ويجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" لمحدودي ومتوسطى الدخل، بمدينة حدائق العاصمة، ورافقه مسئولو الوزارة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، ورئيس جهاز المدينة.