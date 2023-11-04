الدوري الإيطالي، نابولي يتقدم بهدف على ساليرنتانيا في الشوط الأول

الدوري الإيطالي، انتهي الشوط الأول بتقدم فريق نابولي بهدف مقابل لاشيء علي ساليرنتانيا، في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الحادية عشر علي ملعب ستاد ارتشي معقل فريق ساليرنتانيا.

وجاء هدف نابولي عن طريق راسبادوري في الدقيقة 13 بعد متابعة لكرة لاعب وسط الفريق لوبتكا ليخرج نابولي متقدما بهدف دون رد.

تشكيل نابولي

حراسة المرمى: ميريت.

الدفاع: دي لورينزو، رحماني، اوستيجارد، اوليفيرا

الوسط: أنجويسا، لوبوتكا، زيلينسكي.

الهجوم: بوليتانو، راسبادوري، كفاراتسخيليا.

المرشحين لجائزة لاعب الشهر في الكالتشيو

وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي، ترشيح 6 لاعبين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في المسابقة عن شهر أكتوبر الماضي.

وكان البرتغالي رافائيل لياو لاعب ميلان فاز بجائزة أفضل لاعب لشهر سبتمبر الماضي، ليصبح اللاعب ومعه كفاراستيخيليا جناح نابولي الأكثر حصدا للجائزة برصيد 3 جوائز لكل منهما.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لشهر أكتوبر

وجاءت قائمة اللاعبين المتنافسين على الجائزة:

جيلسون بريمير – مدافع يوفنتوس – 4 مباريات – 88% دقة تمرير.

خفيتشا كفاراتسخيليا – جناح نابولي – 4 مباريات – هدفان – تمريرة حاسمة وحيدة.

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لاوتارو مارتينيز – مهاجم إنتر – 4 مباريات – 6 أهداف.

ريكاردو أوروسوليني – جناح بولونيا – 4 مباريات – 4 أهداف.

كريسيتان بوليسيتش – جناح ميلان – 4 مباريات – هدفان – تمريرة حاسمة وحيدة.

ماتياس سولي – لاعب وسط فروسينوني – 4 مباريات – 4 أهداف.

ميلان يتعادل أمام نابولي



وكان فريق ميلان تعادل مع مضيفه نابولي 2/2 في آخر جولات الدوري الإيطالي، في المباراة التي أقيمت على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، في إطار لقاءات الأسبوع العاشر من الدوري الإيطالي.

سجل المهاجم الفرنسي الدولي أوليفيه جيرو هدفي ميلان في شباك نابولي في الدقيقتين 23 و31.

وفي الشوط الثاني عاد نابولي من بعيد وسجل هدفين عن طريق بوليتانو وجياكومو راسبادوري.

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، فيما يأتي نابولي حامل اللقب رابعًا برصيد 18 نقطة.

فوز يوفنتوس على فيرونا

وفي ذات الجولة حقق فريق يوفنتوس الفوز في الوقت القاتل على هيلاس فيرونا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب اليانز ستاديوم معقل السيدة العجوز في من الدوري الإيطالي.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب كامبياسو في الدقيقة "92" بعد محاولات عديدة من هجوم يوفنتوس طوال اللقاء.