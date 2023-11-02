المساعدات الأمريكية كلمة السر، العدوان الإسرائيلي على غزة يصدم الرئيس الأوكراني

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن الصراع في الشرق الأوسط وبالأخص أحداث فلسطين وإسرائيل، تسببت في تحقيق أكبر كابوس يخشاه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



انصراف الغرب عن أوكرانيا إلى إسرائيل

وأكدت صحيفة “سوهو” الصينية في تقرير لها اليوم عن أحداث فلسطين وإسرائيل، أن زيلينسكي كان يخشى تراجع الاهتمام الغربي بالأزمة الأوكرانية والدعم المقدم لكييف، وانصرافهم نحو دعم إسرائيل.



وأكدت الصحيفة الصينية في تقريرها أن زيلينسكي يخشى تحول كل الدعم الذي تقدمه أمريكا إلى إسرائيل، وعدم توفير المتطلبات العسكرية لأوكرانيا.



وهو ما حدث بالفعل في الكونجرس الأمريكي الذي عزل المساعدات التي يتم تقديمها إلى إسرائيل عن تلك المساعدات المقدمة لأوكرانيا.

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فصل المساعدات إلى إسرائيل عن أوكرانيا

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيستخدم حق النقض ضد مشروع قانون المساعدات العسكرية والإنسانية لإسرائيل وأوكرانيا إذا أقره مجلس النواب بشكل منفصل كما يقترح.



وذكر البيت الأبيض في بيان صادر عنه، أن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن، تشدد على ضرورة عدم الفصل بين المساعدات التي تقدمها واشنطن لأوكرانيا وإسرائيل، وإلا فإن ذلك سيؤدي إلى عواقب على الصعيد العالمي.



وفي هذا السياق أوضح مكتب الميزانية في البيت الأبيض في بيان صادر عنه اليوم: "إذا عرض على الرئيس بادن هذا المشروع (مساعدات منفصلة كما يقترح مجلس النواب)، فسوف يستخدم حق النقض ضده".

وأضاف البيان: "فصل المساعدات المقدمة لإسرائيل عن أولويات الأمن القومي الأخرى في الطلب سيكون له عواقب على الصعيد العالمي".

وتصر إدارة بايدن على أن من الأهمية بمكان معالجة الحاجة لتقديم المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني.

وتم تقديم مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي لتقديم مساعدات طارئة إضافية لإسرائيل بمبلغ 14.3 مليار دولار، منفصلة عن طلبات بايدن الأخرى للحصول على الدعم العسكري لأوكرانيا وتايوان وبنود الإنفاق الأخرى، ومن المقرر أن يصوت الكونجرس الأمريكي، يوم الخميس المقبل عليه.

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