الخميس 02 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الخارجية الروسية تتهم أوكرانيا بإطلاق النار عمدا على الصحفيين وعمال الإغاثة

زاخاروفا،فيتو
زاخاروفا،فيتو

ذكرت الخارجية الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت ضربة ثانية عمدا في دونيتسك في الوقت الذي كان فيه رجال الإنقاذ والأطباء والصحفيون يعملون على إزالة آثار موقع الضربة الأولى.

جاء ذلك على لسان المتحدثة الرسمية باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، حيث تابعت: "حرفيا، ونتيجة لقصف آخر شنه  أوكرانيون يوم أول أمس على مرافق البنية التحتية المدنية في دونيتسك، أصيب 3 موظفين من جريدة "إزفستيا" بجروح خطيرة. 

وبأعجوبة، لم يصب بأذى صحفيون من "تاس" وقناة "زفيزدا" التلفزيونية ممن تعرضوا أيضا لإطلاق النار.

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وتابعت: لقد وصلوا لتغطية آثار إطلاق الصواريخ على محطة السكك الحديدية، وتعرضوا للقصف المتكرر، أي أن الجيش الأوكراني انتظر عمدا فترة توقف لضمان سقوط ضحايا من رجال الإنقاذ والأطباء والصحفيين الذين وصلوا لإزالة آثار القصف الأول".

وأكدت زاخاروفا أن مثل هذه الهجمات "تتسق وتصرفات الإرهابيين".

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