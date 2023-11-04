السبت 04 نوفمبر 2023
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محافظات

جلسة تشاور في البداري لوضع مشروعات الخطة الاستثمارية 2024 - 2025 

جلسة التشاور بمحافظة
جلسة التشاور بمحافظة أسيوط، فيتو

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تنظيم جلسة تشاور بمركز ومدينة البدارى لمناقشة مقترحات واحتياجات المواطنين تمهيدا لوضع المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024 /2025، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبالإشارة إلى المد الجغرافي للبرنامج بمحافظتي أسيوط والمنيا، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.

جلسات التشاور 

وأوضح محافظ أسيوط، ان جلسات التشاور مستمرة بقرى ومراكز المحافظة وفقا للخطة الزمنية والتي تستمر حتى 9 نوفمبر 2023 بجميع المراكز والأحياء وبمشاركة القيادات التنفيذية وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وهو برنامج حكومي ممول من الحكومة المصرية وجزئيًا من البنك الدولي ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلى وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية. 

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وتم تنظيم جلسة التشاور العامة بمركز البدارى بحضور رضا خلف نائب رئيس مركز ومدينة البدارى مسئولى التخطيط ومتابعة الخطة بالمركز ونفيسة عبد السلام مسئول المشاركة المجتمعية وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم والأهالي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وتم خلالها استعراض مقترحات واستفسارات المواطنين بخصوص المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية (2024/2025) والإطلاع على ابرز ملامح الخطة.

وياتي ذلك في إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة خاصة في ظل الاهتمام البالغ وغير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية.

تنظيم جلسات تشاور لمناقشة تقييم الأثر البيئي لمشروع الغاز الطبيعي بأسيوط

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وجدد محافظ أسيوط مناشدته لجميع المواطنين بالمراكز والاحياء، للمشاركة في جلسات التشاور ووضع المقترحات للمشروعات المقرر تنفيذها بهدف توفير كافة الفرص والمشروعات التنموية لأبناء المحافظة لان الدولة جادة في تنفيذ المشروعات وتعمل بكل جد على تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مع العمل بشكل متوازي في التطوير المؤسسي، لافتًا إلى أن كل مقترحات المواطنين سيتم دراستها والعمل على إيجاد حلول لها وادراجها في الخطة بهدف توفير حياة كريمة للمواطن.

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