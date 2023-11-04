السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظة أسيوط تبدأ في ترشيد الانفاق بكافة القطاعات لتعظيم الإيرادات

اجتماع محافظ أسيوط،
اجتماع محافظ أسيوط، فيتو

 

 
وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،بترشيد الانفاق بكافة القطاعات الخدمية والوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة،تنفيذًا لتوجيهات الدولة وقرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتًا إلى أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير الأداء وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين للارتقاء بالقطاعات المختلفة بما يصب في الصالح العام. 

 

تعظيم الايرادات وزيادة معدلات التحصيل 

 

وشدد محافظ أسيوط على تعظيم الايرادات وزيادة معدلات التحصيل لمستحقات الدولة على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين وذلك لضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية... جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الموسع الذى عقد بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة،المحاسب عدلى ابوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ومنار غالى مدير ادارة الشئون القانونية بالمحافظة واشرف محمد حسن مدير الشئون المالية والادارية بالديوان العام وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بالمحافظة، ورؤساء المراكز والأحياء ورؤساء القطاعات والادارات المختلفة بالمحافظة.

 

ترشيد الانفاق العام 


واستعرض المحافظ - خلال الاجتماع – موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار المجلس بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية والذى تص في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024 والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.

IMG-20231104-WA0007
IMG-20231104-WA0007
IMG-20231104-WA0005
IMG-20231104-WA0005
IMG-20231104-WA0004
IMG-20231104-WA0004
IMG-20231104-WA0006
IMG-20231104-WA0006

 


كما ناقش محافظ أسيوط الجهود المبذولة لزيادة معدلات تحصيل الايرادات بجميع مراكز واحياء المحافظة وكافة المشروعات والقطاعات لتعظيم الإستفادة من الإيرادات وتعظيمها والعمل على تنمية الموارد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاسترداد حق الدولة وتوفير الموارد اللازمة للانفاق على تلك المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا وتنفيذ خطط التطوير. 

محافظ أسيوط يعقد لقاءات دورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة مشاكل المواطنين

محافظة أسيوط تعقد مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة بمبادرة المشروعات الخضراء

 

تحصيل المتأخرات المستحقة 


وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية دعم سبل تحصيل المتأخرات المستحقة بالمراكز والمدن لتعظيم الإيرادات واسترداد حقوق الدولة وتفعيل دور أقسام الإيرادات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين لتعظيم الإيرادات والإستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة لافتًا إلى ضرورة ترشيد الانفاق بكافة أوجه الصرف وتكثيف الجهود لتحصيل المستحقات بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل وتسخيرها لخدمة المصلحة العامة والمواطنين، مشيرًا إلى ضرورة تقديم المقترحات التي تستهدف تقليل النفقات وزيادة العائد من الإيرادات بصورة تنعكس على تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

Advertisements

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسيوط التنمية المستدامة الايرادات الهيئات العامة الاقتصادية الدكتور مصطفى مدبولي اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الموازنة العامة المشروعات التنموية ترشيد الانفاق تعظيم الايرادات رؤي عصام سعد محافظ أسيوط محافظ أسيوط

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يعقد لقاءات دورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة مشاكل المواطنين

تنظيم ملتقى توظيفي بأسيوط لتوفير 2600 فرصة عمل للشباب

جامعة أسيوط تعلن نوفمبر شهر الحلم الأخضر تحت عنوان "CoP28- Assiut"

مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي يناقش رسالة دكتوراه بجامعة أسيوط

جامعة أسيوط تختتم فعاليات المهرجان الرياضي الأول

محافظ أسيوط: تنفيذ خطة الرصف وصيانة الطرق وفقًا للمواعيد والمعايير المقررة

رفع 385 طن مخلفات وقمامة وتسوية شوارع 3 مراكز بأسيوط

خطة القوافل الطبية المجانية لشهر نوفمبر في 3 مراكز بأسيوط

الأكثر قراءة

بشرى سارة من الكهرباء للمواطنين بشأن خطة تخفيف الأحمال

ضبط عاطل حرض على قتل زوجته وحاول غسل 15 مليون جنيه حصيلة ثروتها

بعد تسريب وثيقة سرية تكشف استعداد جيشها للحرب، وزير خارجية دولة عربية يحذر من اشتعال المنطقة

القبض على حارس عقار وابنته سرقا مبالغ طائلة من داخل شقة بالمقطم

كواليس استبعاد محمد الشناوي من قائمة الأهلي أمام المقاولون اليوم

روحي فيك، تفاصيل الحكاية الجديدة من مسلسل 55 مشكلة حب

أخبار مصر: أمريكا تلوح لإسرائيل بـ 11 نوفمبر، متظاهرون يعترضون سفينة حربية أمريكية، فضيحة وزير خارجية كرواتيا مع نظيرته الألمانية

نهائي الدوري الأفريقي، تاريخ مواجهات الوداد ضد صن داونز

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة حديثة تكشف تصميم جسم نجم البحر

زئير الشمس، زقزقة الأرض، وكالة ناسا تجمع أصوات الكواكب

طبيب الأسنان أنقذ حياة عارضة الأزياء

العاصفة سيران تجتاح غرب أوروبا، والفيضانات تقتل 5 أشخاص في إيطاليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 4-11-2023 في مصر

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 4-11-2023

أسعار الشوفان اليوم السبت 4-11-2023 بالأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 4-11-2023

المزيد

انفوجراف

4 دول أعلنت سحب سفرائها من دولة الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية السحر في المنام وعلاقته بالمكر والخداع والسلوكيات الفاسدة

علي جمعة: ادعوا لإخوانكم المدافعين عن الأقصى

أذكار الصباح مكتوبة، تعرف على فوائد المواظبة على أدعية القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية