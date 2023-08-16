تنظيم جلسات تشاور لمناقشة تقييم الأثر البيئي لمشروع الغاز الطبيعي بأسيوط

عقدت شركة طاقة للغاز والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) بالتنسيق مع شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة "بتروسيف" اليوم الأربعاء، جلسة التشاور المجتمعي بمحافظة أسيوط لمناقشة دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع توصيل الغاز الطبيعي لمراكز ساحل سليم، منفلوط وأبو تيج في إطار الحرص على تطبيق مبدأ التنمية المستدامة وذلك تحت رعاية ودعم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

وجاء ذلك بحضور النائب المهندس مجدي سليم عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الطاقة والبيئة واللواء مجدي أحمد محمود مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بأسيوط ومن شركة بتروسيف الكيميائي محمد سعد والكيميائي محمد عبد المنعم مديري عموم مساعدين إدارة البيئة والاقتصادي أسامة كمال الاستشاري الاجتماعي، ومن شركة ايجاس المهندس محمد عصام مهندس بإدارة البيئة، والمهندس حسام صلاح رئيس جهاز شئون البيئة بالمحافظة، ومن شركة طاقة للغاز المهندس إيهاب صلاح مدير منطقة أسيوط، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومحمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط ومحمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة أبو تيج وممثلي شركات القطاع وقيادات المجتمع المدني، والقيادات التنفيذية والشعبية والجمعيات الأهلية بمحافظة أسيوط.

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جلسات التشاور المجتمعي

وأوضح محافظ أسيوط أن عقد ومتابعة جلسات التشاور المجتمعي وتقييم الاثر البيئى لمشروعات الغاز تأتي بالتنسيق مع رؤساء تلك المراكز وشركات الغاز الطبيعي التي تعد شريان الحيوي الذي تقوم به وزارة البترول والثروة المعدنية وبمشاركة كافة الجهات المعنية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.

ولفت إلى اهتمام الدولة بتنفيذ تلك المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعمل بكل جد على توفير حياة كريمة لهم وفقًا للإمكانات المتاحة مؤكدًا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك المشروعات والبرامج التي تقدم خدمات للمواطنين بكافة ربوع المحافظة خاصة في هذا القطاع الحيوي الذي يوفر مشروعات تنموية على أرض المحافظة.

توصيل الغاز الطبيعي اساحل سليم

ولفت محافظ أسيوط إلى ان مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمراكز ساحل سليم ومنفلوط وأبو تيج يعتبر مكون هام من الاستراتيجية القومية لقطاع البترول والتي تهدف لتلبية متطلبات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل للمواطنين وتوفير العملة الصعبة من خلال تقليل الاستيراد.

وتم خلال جلسة التشاور الترحيب بالحضور والتعريف بشركة طاقة للغاز ثم تم شرح أنظمة السلامة بشركة أسيوط لتكرير البترول وشرح مراحل تنفيذ المشروع والبيئة والصحة المهنية لشركة طاقة للغاز ومن ثم قام مديري عموم مساعدين إدارة البيئة بشركة بتروسف والاستشاريين المعتمدين بجهاز شئون البيئة أسامة كمال الاستشاري الاجتماعي بعمل العرض التقديمي لشرح الآثار البيئة والاجتماعية للمشروع حيث تمت الإشارة إلى أن أعمال المشروع المقترح تم استنادا إلى المعايير المتبعة التي تأخذ في اعتبارها أقصر مسار وأقلها تكلفة، بالإضافة إلى اعتبارات التصميم الهندسي والعوامل المتعلقة بالبيئة والمجتمع المحيط، وتطبيق قانون 4 لسنة 1994 والتعديلات التي تليه وقامت شركة بتروسيف ومسئولي شركة طاقة للغاز بالرد على كافة الاستفسارات والمناقشات التي تم طرحها من جانب الحضور.