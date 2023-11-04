السبت 04 نوفمبر 2023
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محافظات

بمسح شامل للنباتات، جامعة أسيوط تبدأ تجميل الحرم الجامعي

اجتماع مجلس جامعة
اجتماع مجلس جامعة أسيوط، فيتو

عقد قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمود عبد العليم نائبه لشئون خدمة المجتمع، وبمشاركة أعضاء لجنة تجميل الحرم الجامعي؛ اجتماعًا لمتابعة تنفيذ تجميل الحرم الجامعي.

 

تطوير الحرم الجامعي 

 

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ حرص الجامعة على التطوير المستمر للحرم الجامعي، وإضفاء المظهر الجمالي عليه، والاهتمام بالمسطحات الخضراء، والعمل على زيادتها، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية، بما يضمن بيئة جامعية آمنة، وصحية، ومستدامة.

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جامعة صديقة للبيئة 

 

وأوضح رئيس الجامعة؛ إن اجتماع اللجنة يستهدف؛ متابعة إجراءات الحفاظ على نظافة البيئة، والعناية بالأشجار، والمسطحات الخضراء، وزيادة مظاهر الجمال داخل الحرم الجامعي؛ حتى تصبح جامعة صديقة للبيئة؛ بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

 

مسح شامل للنباتات 

 

وأشار الدكتور محمود عبدالعليم، إلى أن الاجتماع تناول مناقشة الإفادة من الإنتاج الفني المقدم من كلية الفنون الجميلة، وكلية التربية النوعية؛ لتجميل الجامعة، وإبراز الجانب الجمالي للحرم الجامعي؛ برؤية فنية، إلى جانب عمل مسح شامل للنباتات، والأشجار المصابة بالأمراض، والموجودة داخل الحرم الجامعي، وخطوات العلاج، وكيفية الوقاية، بالإضافة إلى العمل علي زيادة المساحات الخضراء، وتوزيعها، والعناية بها؛ وفقًا لمعايير، وآليات محددة، وتدوير المخلفات، والمعدات الخاصة بالمفارم، الموجودة بالكليات، والإفادة منها، وكذلك إمكانية تعظيم الإفادة، من الماكينات الموجودة بقسم النحت؛ لتكون نواة؛ لتحويل كل أنواع الخشب، الناتجة من تقليم الأشجار بالجامعة، إلى نماذج مصنعة، وتجميل الأحواض المحيطة ببوابة الجامعة الرئيسة.

 

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جدير بالذكر، أن الاجتماع شهد حضور: الدكتور وجدي نخلة عميد كلية التربية النوعية، والدكتور خالد صلاح القائم بعمل عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور عادل محمد عميد كلية الزراعة، والدكتور جلال عبد الفتاح وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الحفناوي المستشار الهندسي للجامعة، والدكتورة هايدي إبراهيم رئيس قسم أمراض النبات بكلية الزراعة، والدكتور سيد شحاتة رئيس قسم الزينة بكلية الزراعة والمشرف على مشتل الزينة، والأستاذ محمود فوزي مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والمهندس شريف كمال مدير إدارة الحدائق بالجامعة، والأستاذ مؤمن محمد المشرف العام على إدارة الأمن الجامعي.

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