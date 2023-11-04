السبت 04 نوفمبر 2023
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محافظات

رضا حجازي يعقد اجتماعا مع قيادات التعليم في الإسماعيلية (صور)

رضا حجازي يعقد اجتماعا
رضا حجازي يعقد اجتماعا مع قيادات التعليم، فيتو

عقد كل من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا بقيادات التربية والتعليم، ومديري الإدارات التعليمية، بديوان المحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسي الجديد، ومناقشة المهام والتعليمات الجديدة المنظمة للعملية التعليمية. 

محافظ الإسماعيلية يستقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم (صور) 

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أبرز الحضور خلال الاجتماع 

جاء ذلك بحضور، المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، وماهر كامل السكرتير العام المساعد، محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، سامي فضل وكيل المديرية، وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة. 

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جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

وفي مستهل الاجتماع رحب اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالدكتور رضا حجازي، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مديرية التربية والتعليم في المحافظة وبالنشاط والعمل الدؤوب لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب في مراحل التعليم المختلفة سواء التعليم العام أو الفني.   

وأشار المحافظ إلى أن معهد الساليان دون بوسكو ومدرسة "we" يعدان تدعيمًا لمنظومة التعليم الفني بالمحافظة والتي نأمل أن تأخذ مكانتها التي تستحقها.  

وأكد المحافظ على دور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمدرسة والأسرة في تربية جيل سوي قادر على بناء مستقبل الدولة. 

وقال الدكتور رضا حجازى إنه حرص على عقد هذا اللقاء لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بسير العملية التعليمية، مؤكدًا على أهمية زيارة المدارس؛ ومتابعة الأداء على أرض الواقع. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

وأكد الوزير أنه لن يحدث تطوير للتعليم إلا من خلال الارتقاء بأداء المعلم، مشيرًا إلى أن هناك آلية لانتقاء المعلمين الجدد عبر تعيين ١٥٠ ألف معلم بواقع ٣٠ ألف سنويًا على مدار ٥ سنوات، ليتم اختيار الأفضل والأجود لأن المعلمين هم من يقودوا التغيير والتطوير.

 كما أكد الدكتور رضا حجازى، خلال الاجتماع، على ضرورة تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، وممارسة الحقوق والمواطنة بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ حقيبة تدريبية تحت عنوان "دور المدرسة فى تفعيل المواطنة لدى الطلاب" والتي تستهدف مديرى المدارس، والمعلمين والاخصائيين الاجتماعيين، ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية، وتتضمن التوعية بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية، ومعنى المواطنة، والإيجابية، وممارسة الحقوق، فضلًا عن تنفيذ المتدربين خطة تنفيذية لتطبيق ما تم التدريب عليه.

وأشار الوزير إلى أهمية دور الوزارة في توعية الطلاب بالتغيرات المناخية، والأمن المائي والبيئي، وكيفية ترشيد استهلاك المياه، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف إعداد طالب لديه القدرة على المنافسة والبحث والتفكير النقدي خاصة في ظل الثورة المعرفية والتحول الرقمي. 

اختيار 1000 مدير مدرسة 

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار ١٠٠٠ مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين، تم منحهم تدريبًا شاملًا لمدة ٦ أشهر وتم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها للقيام بالعمل في إدارة المدرسة، مؤكدًا على ضرورة التواصل المستمر معهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم لتحقيق التغيير المنشود في إدارة المدارس.  

تأهيل المدارس 

كما وجَّه الوزير بتأهيل المدارس التي ستشهد تعيين المعلمين من خريجي المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"، وسرعة توزيعهم على مدارس المحافظة، كما شدد على أهمية تقديم كافة سبل الدعم لهم، مؤكدًا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لتقييم أدائهم.

ووجَّه الوزير بضرورة قيام مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بتعريف الطلاب في مختلف المدارس بالمحافظة بإتاحة الوزارة على موقعها الإلكتروني مواد تعليمية وتدريبية بها شرح معمق وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية وذلك مجانًا؛ ليستفيد منها الطلاب في التحصيل الدراسي.

واشار إلى أن كل وحدة مزودة باختبارات يقوم الطالب بحلها ويستطيع تقييم أدائه من خلالها، كما قامت الوزارة بالاستعانة بالمدرسين الأكفاء المعروفين على مستوى الجمهورية لشرح الدروس والمناهج التعليمية على القنوات والمنصات التعليمية وإتاحة هذه الدروس على قنوات اليوتيوب، فضلًا عن فترات المشاهدة في المدارس للمواد التعليمية التي تم إذاعتها على التليفزيون، والتي عملت على جذب الطلاب للمدرسة وإتاحة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف تطوير منظومة المرحلة الثانوية، وذلك من خلال إطلاق مؤتمر قومي يتضمن حوارًا مجتمعيًا يضم كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية.

وفيما يتعلق بالتعليم الفني، أكد الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التعليم الفني، وتسعى نحو الارتقاء بالتدريب المهني؛ وتحسين المهارات المهنية للعمالة المصرية في مختلف القطاعات وإعداد كوادر فنية مؤهلة على أعلى مستوى؛ لمواكبة التطورات العالمية في سبيل تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أنه تم منذ يومين توقيع بروتوكول تعاون لتوفير فرص عمل جديدة لعدد (٥٠٠) فني من خريجي مدارس التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وفق معايير الجودة العالمية للعمل بدولة فنلندا.
 

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