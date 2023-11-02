موعد مباراة فيوتشر ضد إنبي في الدوري المصري والقناة الناقلة

الدوري المصري، يستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة نظيره إنبي في الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل فيوتشر وإنبي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقهما الفوز 2-1 علي البنك الأهلي والزمالك بالترتيب بالجولة الماضية.

موعد مباراة فيوتشر ضد إنبي

وتنطلق صافرة مباراة فيوتشر ضد إنبي في تمام الساعة السابعة مساء باستاد القاهرة يوم الأحد المقبل في ختام الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة فيوتشر ضد إنبي

ومن المقرر أن تنقل مباراة فيوتشر ضد إنبي عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

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و تنطلق غدا الجمعة، مواجهات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز بثلاث مواجهات يأتي علي رأسهم الزمالك ضد زد وديربي الإسكندرية بين سموحة والاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا مع بيراميدز.

عودة الأهلي لمنافسات الدوري المصري

ويشهد اليوم الثاني من مواجهات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز المقرر لها السبت المقبل عودة النادي الأهلي لمنافسات البطولة المحلية بمواجهة المقاولون العرب بعد تأجيل مواجهتي الأحمر أمام الجونة وبلدية المحلة بسبب المشاركة في دوري السوبر الأفريقي والذي ودع الأهلي منافساتها مؤخرا أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

ويشهد اليوم الأخير المقرر له الأحد من منافسات الدوري الممتاز ، ثلاث مواجهات قوية بين الإسماعيلي مع طلائع الجيش، وفيوتشر مع إنبي، والمصري مع البنك الأهلي.

مواعيد مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز

الجمعة 3 نوفمبر 2023

سموحة ضد الاتحاد السكندري 4:00 عصرا باستاد الاسكندرية

الزمالك ضد زد 7:00 مساءا باستاد القاهرة

سيراميكا ضد بيراميدز 7:00 مساءا باستاد المقاولون

السبت 4 نوفمبر 2023

الجونة ضد الداخلية 4:00 عصرا باستاد الجونة

بلدية المحلة ضد فاركو 7:00 مساءا باستاد غزل المحلة

المقاولون ضد الأهلي 7:00 مساءا باستاد المقاولون

الأحد 5 نوفمبر 2023

الإسماعيلي ضد طلائع الجيش 4:00 عصرا باستاد الإسماعيلية

فيوتشر ضد إنبي 7:00 مساءا باستاد القاهرة

المصري ضد البنك الأهلي 7:00 مساءا ستاد برج العرب

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري بفارق نقطة عن فيوتشر صاحب المركز الثاني علما بأن الأهلي لديه ثلاث مباريات مؤجلة أمام سيراميكا كليوباترا والجونة وبلدية المحلة قبل إنطلاق منافسات الجولة السادسة للبطولة.

ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز قبل الجولة السادسة

1- بيراميدز 13 نقطة

2- مودرن فيوتشر 12 نقطة

3- زد اف سي 9 نقاط

4- المصري 9 نقاط

5- الزمالك 8 نقاط

6- الاتحاد 8 نقاط

7- سموحة 8 نقاط

8- إنبي 7 نقاط

9- طلائع الجيش 7 نقاط

10- الأهلي 6 نقاط

11- بلدية المحلة 5 نقاط

12- الجونة 5 نقاط

13- سيراميكا 4 نقاط

14- الإسماعيلي 4 نقاط

15- فاركو 4 نقاط

16- الداخلية 4 نقاط

17- المقاولون نقطتين

18- البنك الأهلي بلا نقاط

نتائج الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري

بيراميدز 3-2 المصري البورسعيدي

إنبي 2-1 الزمالك

فاركو 0-1 الجونة

زد 1-1 سموحة

الاتحاد السكندري 3-2 المقاولون

طلائع الجيش 1-0 سيراميكا

الداخلية 0-0 الإسماعيلي

البنك الأهلي 1-2 فيوتشر

الأهلي ضد بلدية المحلة (مؤجل)

ترتيب هدافي الدوري المصري 2023 -2024

مابولولو لاعب الاتحاد السكندري: 5 أهداف

بيرسي تاو لاعب الأهلي : 4 أهداف

مصطفي زيكو لاعب زد: 4 أهداف

حسام أشرف لاعب بلدية المحلة: 4 أهداف

أحمد بلحاج لاعب الجونة: 4 أهداف

أحمد قندوسي لاعب سيراميكا: 3 أهداف

فيستون كالالا مايلي لاعب بيراميدز: 3 أهداف

فادي فريد لاعب سموحة: 3 أهداف

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك: 3 أهداف