السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

حملة السيسي الانتخابية تستقبل وفدًا من نقابة العاملين بالخدمات الصحية

استقبال وفد نقابة
استقبال وفد نقابة العاملين بالخدمات الصحية، فيتو

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية برئاسة الدكتور علي عبد الباسط، وعدد من ممثلي النقابة التي تضم ما يقرب من 300 ألف مواطن في عضويتها، وتقدم عددا كبيرا من الخدمات الصحية للمواطنين.

تقديم الخدمات الصحية للمواطنين

وكان في استقبال وفد النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي  عبد الفتاح السيسي، المستشار محمود فوزي، معربًا عن سعادته وترحيبه بزيارتهم، مشيدًا بدور  النقابة الوطني في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ودورهم في النهوض بقطاع الصحة.

Advertisements

ملف الصحة من ملفات الأمن القومي ذات الأولوية

وأكد أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يعتبر ملف الصحة من ملفات الأمن القومي ذات الأولوية، وأنه بدأ الإصلاح الصحي بتحديد نسبة لاتقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن تدشينه عددًا من المبادرات الصحية والتي نذكر منها على سبيل المثال مبادرة" 100 مليون صحة" ونجاح الدولة في القضاء على فيروس سي وإعلان مصر أول دولة خالية من فيروس سي والوحيدة حتى الآن، وكذلك التأمين الصحي الشامل فضلًا عن اهتمام المرشح الرئاسي بالأمراض التي تؤثر على الأجيال القادمة مع التركيز على سوء التغذية والتقزم وإيلاء الرعاية الطبية اللازمة لها.

حملة السيسي الانتخابية تستقبل وفد نقابتي المهن العلمية والاجتماعية

حملة السيسي الانتخابية تستقبل وفد الاتحاد التعاوني الزراعي

ومن جانبه، وجه وفد النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية الشكر للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مشيدين بدور المرشح الرئاسي في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، فضلًا عن الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات التسع الماضية في القطاع الصحي، فضلًا عن إنشاء العديد من مصانع إنتاج الأمصال وغيرها، مؤكدين على قيامهم بدورهم في توعية المواطنين والعاملين بالقطاع الصحي وحثهم على المشاركة الإيجابية وممارسة حقوقهم الدستورية.

 

نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السيسي عبد الفتاح السيسي الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الخدمات الصحية النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية الصحة

مواد متعلقة

حملة السيسي الانتخابية تستقبل وفد نقابتي المهن العلمية والاجتماعية

حملة السيسي الانتخابية تستقبل وفدًا من الاتحاد العام للتعاونيات

حملة السيسي الانتخابية تستقبل وفدًا من رؤساء وممثلي الأندية الرياضية

حملة السيسي الانتخابية تستقبل وفدًا من نقابة المحامين

الأكثر قراءة

أبكى الكنيست ومنعت إسرائيل نشره، آخر لحظات جنود الاحتلال قبل تدمير المدرعة نمر (فيديو)

رسالة قوية من ملك الأردن للقادة العرب بشأن مجازر الاحتلال في غزة

كتائب القسام تهاجم قوات إسرائيلية وتقتل 5 جنود

أول تعليق من تركيا بعد استدعاء سفيرها لدى تل أبيب

لماذا خفضت فيتش التصنيف الائتماني لمصر فى هذا التوقيت؟ خبير يوضح الأسباب

حقيقة طلب كولر عودة القندوسي في ميركاتو الشتاء لتدعيم الأهلي

بعد تسريب وثيقة سرية تكشف استعداد جيشها للحرب، وزير خارجية دولة عربية يحذر من اشتعال المنطقة

الجيش الثالث الميدانى ينفذ بيانًا عمليًا للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان

Advertisements

منوعات

المزيد

الوصايا العشر للنجاة من تلوث الهواء

150 ألف منزل في الظلام، رعب في بريطانيا بسبب "سياران"

دراسة حديثة تكشف تصميم جسم نجم البحر

زئير الشمس، زقزقة الأرض، وكالة ناسا تجمع أصوات الكواكب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 4-11-2023 في مصر

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 4-11-2023

أسعار الشوفان اليوم السبت 4-11-2023 بالأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 4-11-2023

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي في شهر نوفمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برغم مرارته، فوائد الصبر في حياة الإنسان وعواقبه

الإفتاء توضح حكم ممارسة مهنة العلاج الطبيعي وضوابط ذلك

تفسير رؤية السحر في المنام وعلاقته بالمكر والخداع والسلوكيات الفاسدة

المزيد
الجريدة الرسمية