حملة السيسي الانتخابية تستقبل وفدًا من نقابة العاملين بالخدمات الصحية

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية برئاسة الدكتور علي عبد الباسط، وعدد من ممثلي النقابة التي تضم ما يقرب من 300 ألف مواطن في عضويتها، وتقدم عددا كبيرا من الخدمات الصحية للمواطنين.

تقديم الخدمات الصحية للمواطنين

وكان في استقبال وفد النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، المستشار محمود فوزي، معربًا عن سعادته وترحيبه بزيارتهم، مشيدًا بدور النقابة الوطني في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ودورهم في النهوض بقطاع الصحة.

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ملف الصحة من ملفات الأمن القومي ذات الأولوية

وأكد أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يعتبر ملف الصحة من ملفات الأمن القومي ذات الأولوية، وأنه بدأ الإصلاح الصحي بتحديد نسبة لاتقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن تدشينه عددًا من المبادرات الصحية والتي نذكر منها على سبيل المثال مبادرة" 100 مليون صحة" ونجاح الدولة في القضاء على فيروس سي وإعلان مصر أول دولة خالية من فيروس سي والوحيدة حتى الآن، وكذلك التأمين الصحي الشامل فضلًا عن اهتمام المرشح الرئاسي بالأمراض التي تؤثر على الأجيال القادمة مع التركيز على سوء التغذية والتقزم وإيلاء الرعاية الطبية اللازمة لها.

ومن جانبه، وجه وفد النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية الشكر للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مشيدين بدور المرشح الرئاسي في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، فضلًا عن الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات التسع الماضية في القطاع الصحي، فضلًا عن إنشاء العديد من مصانع إنتاج الأمصال وغيرها، مؤكدين على قيامهم بدورهم في توعية المواطنين والعاملين بالقطاع الصحي وحثهم على المشاركة الإيجابية وممارسة حقوقهم الدستورية.

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