حملة السيسي الانتخابية تستقبل وفد نقابتي المهن العلمية والاجتماعية

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدًا من نقابة المهن العلمية.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مرحبًا بوفد النقابة على زيارتهم لمقر الحملة.

وأكد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية، أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أولى اهتمامًا بالغًا للعلماء والباحثين لتطوير مجال البحث العلمي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، حيث استطاع أن يحقق الكثير من الانجازات التي تسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين.

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ومن جانبه، ثمن وفد النقابة دور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بملف البحث العلمي بعدة قرارات منها قرار إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيدين بدور القيادة السياسية في الاهتمام بتطوير البنية التحتية التي تعد بذرة التنمية وإطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى توفير حياة كريمة.

وأكد أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، داعم للشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة خلال السنوات التسع الماضية بالإضافة إلى أنه لم يترك فئة إلا وأولى إهتمام ورعاية بها بشكل كبير، مشيرين إلى أن النقابة تحرص على تنظيم ندوات توعوية علمية لنشر الوعى لدى الطلاب بإنجازات الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية وضرورة المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية، والتي بدأت به النقابة بالفعل من خلال تنظيم مؤتمر رؤية مصر ٢٠٣٠ للتوعية بإنجازات الدولة في كافة القطاعات.



كما استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وفدًا من نقابة المهن الاجتماعية، برئاسة الدكتور عبد الحميد يونس زيد نقيب المهن الاجتماعية.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مرحبًا بوفد النقابة على زيارتهم لمقر الحملة.

وقال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية إن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا للحركة النقابية في مصر، والتي تمثل الكتلة الحية داخل المجتمع، مشيرًا إلى الإصلاحات الجذرية الحقيقية التي حرصت القيادة السياسية على تحقيقها خلال السنوات الماضية في كافة المجالات، فضلًا عن الاهتمام بتطوير البنية التحتية، الأمر الذي يمثل دعمًا حقيقيًا للأجيال الحالية والمستقبلية، كما اهتم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال برامج تكافل وكرامة، وكذلك برنامج حياة كريمة لتطوير الريف المصري الذي يعد من أبرز برامج تحقيق العدالة الاجتماعية.

من جانبه، أشار وفد النقابة إلى أنها أنشأت بقانون رقم 45 عام 1973 وتضم 485 ألف عضو، مؤكدين دعمهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الذي اهتم بعبور مصر من الأزمات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والأمني المستهدف، فضلًا عن إطلاق المبادرات المختلفة، التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصري وخصوصًا للفلاحين في القرى، حيث أنه أعاد التوازن والاعتبار للريف المصري، رغم التحديات التي تواجهها الدولة، مشيرين إلى أنهم يحملون على أعناقهم توعية المواطنين وبالأخص الشباب في المحافظات المختلفة بضرورة المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري، فضلًا عن التسهيل على الناخبين لممارسة حقهم الانتخابي.