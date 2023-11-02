الخميس 02 نوفمبر 2023
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سياسة

حملة السيسي الانتخابية تستقبل وفد الاتحاد التعاوني الزراعي

حملة السيسي تستقبل
حملة السيسي تستقبل وفد الاتحاد التعاوني الزراعي،فيتو

استقبلت اليوم الخميس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدًا من الاتحاد التعاوني الزراعي، برئاسة ممدوح حمادة رئيس الاتحاد.

كان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مرحبًا بوفد الاتحاد على زيارتهم لمقر الحملة.


وقال رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: القطاع الزراعي شهد الكثير من التطورات والإنجازات خلال التسع أعوام الماضية، في ضوء ما يمثله القطاع من ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي المصري، وكان للمرشح موقف واضح لمجابهة التعديات على الأراضي الزراعية واستصلاح مساحات جديدة وفرت فرص عمل وساهمت في زيادة حجم الإنتاج الزراعي، فضلًا عن إقامة مجتمعات زراعية عمرانية متكاملة، وتوفير التمويل اللازم للفلاحين لتطوير أراضيهم.

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وأشاد بدور الاتحاد الذي يهتم بتعزيز التعاون والتضامن بين المزارعين والمجتمعات الريفية، إذ يوفر الدعم الفني والتدريب والمواد اللازمة لتحسين الإنتاج الزراعي، فهو نموذج اقتصادي واجتماعي مبتكر للتعاون.

وأشار إلى أهمية مشروع حياة كريمة في تطوير الريف المصري، والإنجاز التاريخي بإعلام مصر خالية من فيروس سي التي خدمت الفلاحين والمزارعين بشكل كبير.

ومن جانبه، أكد وفد الاتحاد التعاوني الزراعي أنه يضم الاتحاد في مجلس إدارته 121 عضوًا وجمعيته العمومية المكونة من 7 آلاف جمعية زراعية تضم 55 ألف عضو مجلس إدارة لهذه الجمعيات بخلاف أعضاء الجمعية، مشيدين بمجهودات القيادة السياسية للنهوض بالزراعة في مصر ودعم الفلاحين بشكل غير مسبوق،  بالإضافة إلى توفير الأمن والاستقرار للبلاد.

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وأشار وفد الاتحاد، إلى أن الفلاح المصري يهتم ويدعم الاستقرار أكثر من أي فئة آخرى في المجتمع، كما أن المرشح حرص توفير حياة كريمة للمزارعين والفلاحيين وكذلك الاهتمام بالبنية التحتية القوية في القرى.
وأكد وفد الاتحاد على أنهم يقومون بتنظيم مؤتمرات وندوات للفلاحين في كافة المحافظات لتوعيتهم بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري، لتنمية الروح الوطنية لدى الفلاحين.

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