السبت 04 نوفمبر 2023
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محافظات

إصابة 3 شباب في انقلاب دراجة نارية ببني سويف

حادث سير، فيتو
حادث سير، فيتو

 أصيب 3 شباب في حادث سير، إثر انقلاب دراجة نارية بطريق ترعة الجيزاوية بين قريتي الحرجة والحمام بنطاق مركز ناصر ببني سويف، ونقلتهم 3 سيارات إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وكانت الأجهزة الأمنية ببني سويف، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث إثر انقلاب دراجة نارية بطريق ترعة الجيزاوية بين قريتي الحرجة والحمام بمركز ناصر بنطاق المحافظة، ونتج عنه إصابة 3 شباب بإصابات متنوعة، وتم التوجيه بنقلهم لأقرب مستشفى.

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ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت 3 مصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لإجراء الإسعافات الأولية وتلقي العلاج اللازم.

والمصابون هم: خير أحمد محمد، 30 عامًا، عامل، مقيم قرية الحرجة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالفخذ الأيسر وجروح وسحجات، وأيمن خميس محمد، 27 عامًا، عامل، مقيم قرية الحرجة، مصابًا بجرح قطعي بالجبهة حوالي 10 سنتيمترات وجروح وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، وعبد الرحمن أمين سيد، 19 عامًا، بدون عمل، مقيم قرية الحمام، مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيسر.

وتم إجراء الإسعافات الأولية للمصابين وخضعوا للفحوصات الطبية والمعملية اللازمة بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.

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