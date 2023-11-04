وزير الري ومحافظ بني سويف يقودان حملة لإزالة التعديات على أرض طرح النيل

قاد الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، منذ قليل، حملة لإزالة تعديات بالبناء المخالف على أرض طرح النيل في مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

وتابع وزير الري ومحافظ بني سويف، الحملة التي استخدمت فيها المعدات الثقيلة، صباح اليوم السبت، أثناء زيارتهما لمنطقة طرح مجرى النيل في مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، لمتابعة إزالة مخالفات بالبناء على النيل بدائرة المركز، والتي كانت عبارة عن مبان بالخرسانات المسلحة.

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وشدد محافظ بني سويف، على أهمية واستمرار الجهود لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل، على مستوى المراكز والمدن، والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لإزالة أي مخالفة فورًا.

وأكد محافظ بني سويف، استمرار الحملات لإزالة كافة التعديات على نهر النيل والمتابعة والتصدي لأي حالة تعديات سواء على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو نهر النيل، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة التعديات.

وفي سياق آخر، تابع محافظ بني سويف، من مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالديوان العام، حيث تواصل المحافظ مع رؤساء الوحدات، للاطمئنان على استمرار حملات إزالة التعديات ومواجهة البناء المخالف بمراكز ومدن المحافظة، ومتابعة الإجراءات والخطوات القانونية والإدارية التي يتم تنفيذها بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضي بمديرية الزراعة.

وشدد المحافظ على تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن باستمرار التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية والمتابعة اللحظية لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفق القانون.