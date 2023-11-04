وزير الصحة: إرسال المصابين بحروق من أهالى غزة إلى مستشفى الشيخ زايد بالقاهرة

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إنه تم إرسال عدد من الحالات المصابة من قطاع غزة إلى مستشفيات في محافظات بورسعيد والإسماعيلية ومعهد ناصر، مشيرا إلى إرسال المرضى المصابين بالحروق إلى مستشفى الشيخ زايد آل نهيان بالقاهرة.

وأوضح وزير الصحة في مؤتمر صحفي عقده في مستشفى العريش، أن الفرق الطبية تعمل بكل حب ودعم للأشقاء الفلسطينيين.

وأكد وزير الصحة أنه يتم استقبال ما يقرب من 40 إلى 50 حالة يوميا من الجانب الفلسطيني، مشيرا إلى أن المتحكم في الأعداد هو الجانب الآخر، وأن مصر مستعدة لاستقبال أى عدد من المصابين من أهالي غزة.

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وعقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مؤتمرا صحفيا، اليوم السبت، من داخل مستشفى العريش العام، لتوضيح تفاصيل التعامل مع المصابين من الأشقاء الفلسطينيين الذين تم استقبالهم على مدار الـ3 أيام الماضية، لتلقي العلاج في مصر.

وجاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم أوجه الرعاية الصحية والإسعافية، للأشقاء القادمين من قطاع غزة، توجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه من المقرر تفقد الوزير لعدد من المستشفيات في مدينة العريش، والمناطق المجاورة لها، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، والتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم، وتفقد نقاط الإسعاف، والعيادات المتنقلة المتمركزة في محيط العريش.

جولة وزير الصحة بمستشفيات العريش

ويرافق الوزير خلال الجولة، الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، والدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.