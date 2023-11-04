السبت 04 نوفمبر 2023
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حوادث

أمن المنافذ يحرر 2413 مخالفة مرورية و43 قضية متنوعة

أمن المنافذ بوزارة
أمن المنافذ بوزارة الداخلية

واصلت  أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ بمختلف المحافظات.

 

 أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة 

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 2413 مخالفة مرورية متنوعة و39 قضية فى مجال الأمن العام وتنفيذ 220 حكما قضائيا متنوعا.
 

خلال 24 ساعة، ضبط 242 قضية مخدرات وتنفيذ 57 ألف حكم قضائى فى المحافظات

حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة النارية فى دمياط

 

 كما ضبط 4 قضايا فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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الإجراءات الجمركية أجهزة وزارة الداخلية أمن المنافذ جرائم التهريب مخالفات الاجراءات الجمركية

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