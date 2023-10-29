الدوري المصري، طلائع الجيش يتقدم بهدف في مرمى سيراميكا كليوباترا بالشوط الأول

الدوري المصري، تقدم فريق طلائع الجيش علي نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف بالشوط الأول خلال لقائهما المقام علي استاد جهاز الرياضة فى الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

الشوط الأول

جاء هدف الطلائع عن طريق جودوين حيث وصلت كرة عرضية في الدقيقة 40 دخل منطقة جزاء سيراميكا كليوباترا أسكنها جودوين لاعب طلائع الجيش في الشباك برأسه.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

وأعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش

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وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - صديق أوجولا - محمود زلاكة.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - محمد كناريا - محمد توني - محمد عنتر - عبد الرحمن البانوبي - عبد الرحمن بودي - مروان عثمان - أحمد ياسر ريان.

مباراة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا

ويدخل فريقا طلائع الجيش وسيراميكا اللقاء بمعنويات مختلفة حيث خسر فريق طلائع الجيش من فريق المصري البورسعيدي بهدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب" ضمن حسابات الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري.

في حين فاز فريق سيراميكا كليوباترا، برباعية نظيفة بمرمى الداخلية بنفس الجولة.

ترتيب طلائع الجيش وسيراميكا بالدوري

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 4 لقاءات حقق الفوز في لقاء وتعادل في مثله وخسر مباراتين وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكهم 3 أهداف.



بينما فريق سيراميكا المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدورى المصري برصيد 4 نقاط، جمعها من 3 مواجهات، حيث فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر أيضا مباراة، سجل لاعبو سيراميكا 3 أهداف واستقبلت شباكهم 3 أهداف أيضا.

جدول ترتيب فرق الدوري المصري 2023-2024



1- بيراميدز 13 نقطة

2- مودرن فيوتشر 9 نقاط

3- زد 9 نقاط

4- المصري البورسعيدي 9 نقاط

5- الزمالك 8 نقاط

6- سموحة 8 نقاط

7- الاتحاد السكندري 8 نقاط

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8- إنبي 7 نقاط

9 - الأهلي 6 نقاط

10- بلدية المحلة 5 نقاط

11- الجونة 5 نقاط

12 - سيراميكا كليوباترا 4 نقاط

13- طلائع الجيش 4 نقاط

14 - فاركو 4 نقاط

15- الاسماعيلي 3 نقاط

16- الداخلية 3 نقاط

17- المقاولون العرب 2 نقطة

18- البنك الأهلي 0