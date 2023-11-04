خلال 24 ساعة، ضبط 242 قضية مخدرات وتنفيذ 57 ألف حكم قضائى فى المحافظات
شن قطاع الامن العام بالاشتراك مع مديريات الأمن، حملات أمنية مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات.
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 242 قضية مواد مخدرة بإجمالى 265 متهم ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (114,010 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (39,211 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (16,570 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (13,735 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (2,690 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 950 جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت ( 955 جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (350 جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (270جرام)، 2226 قرص مخدر.
قضايا الأسلحة النارية والبيضاء
ضبط 45 قطعة سلاح نارى بحوزة 39متهم، 173 قطعة سلاح أبيض وتنفيذ (57590) حكم قضائى متنوع شملت (164) حكم جناية، (18613) حكم حبس جزئى، (3216) حكم حبس مستأنف، (27794) حكم غرامة، (7803) مخالفة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.