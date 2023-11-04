السبت 04 نوفمبر 2023
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حوادث

خلال 24 ساعة، ضبط 242 قضية مخدرات وتنفيذ 57 ألف حكم قضائى فى المحافظات

ضبط 242 قضية مخدرات
ضبط 242 قضية مخدرات وتنفيذ 57 ألف حكم قضائى فى المحافظات

شن قطاع الامن العام بالاشتراك مع مديريات الأمن، حملات أمنية مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات.

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وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن  ضبط 242 قضية مواد مخدرة بإجمالى 265 متهم ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (114,010 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (39,211 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (16,570 كيلو جرام)،  كمية من مخدر الهيروين وزنت (13,735 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (2,690 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 950 جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت ( 955 جرام)، كمية من مخدر الأفيون وزنت (350 جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (270جرام)، 2226 قرص مخدر.
 

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 قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط 45 قطعة سلاح نارى بحوزة 39متهم، 173 قطعة سلاح أبيض  وتنفيذ (57590) حكم قضائى متنوع شملت (164) حكم جناية، (18613) حكم حبس جزئى، (3216) حكم حبس مستأنف، (27794) حكم غرامة، (7803) مخالفة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى أعمال البلطجة قطاع الأمن العام قضايا الأسلحة النارية

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