السبت 04 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير الصحة: لسنا بحاجة إلى مستشفيات ميدانية ومستعدون لعلاج أي عدد من أهالي غزة

مؤتمر وزير الصحة
مؤتمر وزير الصحة في العريش،فيتو

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إننا لسنا بحاجة الى مستشفيات ميدانية لعلاج المصابين من أهالى غزة مشيرا إلى أن المستشفيات المصرية في كل المحافظات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية لديها الطاقة الاستيعابية لاستقبال أى عدد من المصابين.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أنه تم إرسال عدد من الحالات المصابة من قطاع غزة الي مستشفيات في محافظات بورسعيد والإسماعيلية ومعهد ناصر مشيرا إلى إرسال المرضى المصابين بالحروق الى مستشفى الشيخ زايد آل نهيان بالقاهرة. 

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وأوضح وزير الصحة في مؤتمر صحفي عقده في مستشفى العريش، أن الفرق الطبية تعمل بكل حب ودعم للأشقاء الفلسطينيين.

وأكد وزير الصحة أنه يتم استقبال ما يقرب من 40 إلى 50 حالة يوميا من الجانب الفلسطيني، مشيرا الى ان المتحكم في الأعداد هو الجانب الآخر، وان مصر مستعدة لاستقبال اى عدد من المصابين من اهالى غزة.

وعقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان،  مؤتمرا صحفيا،  اليوم السبت، من داخل مستشفى العريش العام، لتوضيح تفاصيل التعامل مع المصابين من الأشقاء الفلسطينيين الذين تم استقبالهم على مدار الـ3 أيام الماضية، لتلقي العلاج في مصر.

وجاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم أوجه الرعاية الصحية والإسعافية، للأشقاء القادمين من قطاع غزة، توجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، صباح اليوم  السبت، إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء،  لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للأشقاء الفلسطنيين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه من المقرر تفقد الوزير لعدد من المستشفيات في مدينة العريش، والمناطق المجاورة لها، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، والتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم، وتفقد نقاط الإسعاف، والعيادات المتنقلة المتمركزة في محيط العريش.

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