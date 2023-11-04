وزير الري من بني سويف: لن نتهاون مع أي تعديات على النيل أو الترع والمصارف

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إنه لن يتهاون مع اي تعديات على نهر النيل أو الترع والمصارف ومحطات الرفع، مع وجود تنسيق تام مع المحافظين فى متابعة التعديات وازالتها.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمحافظة بنى سويف لتفقد حالة نهر النيل وأعمال إزالة التعديات على مجاري النهر بالمحافظة، رافقه خلالها الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وبحضور: اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والمهندس أشرف صالح رئيس جهاز حماية النيل ببني سويف، ومحمد بكري رئيس مدينة الفشن وقيادات أجهزة وهيئات وزارة الري.

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وأشرف الوزير والمحافظ، على أعمال إزالة حلتي مبانٍ تعدي علي نهر النيل بمدينة الفشن، عبارة عن الشروع فى بناء برج سكنى فى مراحله الأولى "أعمدة وسقف الدور الأرضي" ومخالفة ثانية بالشروع فى بناء برج سكنى آخر فى مراحله الأولى أيضا "أعمدة وشدة خشبية للسقف دون صبة" فضلًا عن القيام بجولة تفقدية داخل المجرى المائي لنهر النيل للمتابعة وللإطمئنان علي نظافة المجري وخلوه من تعديات المباني.

وزير الري ومحافظ بني سويف

وأشاد وزير الري، بالدعم الكبير الذى تقدمه وزاره الداخلية لسرعه تنفيذ أعمال الإزالات، مضيفا أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفتين والواقعتين على نهر النيل ببنى سويف، وتحرير محاضر مخالفة وقرارت الازالة لهما.

كما أكد وزير الري، علي المتابعة اللحظية من أجهزة الوزارة لأى تعديات علي نهر النيل والمجاري المائية وتنفيذ حملات إزالة فورية في المهد بالتنسيق الكامل مع أجهزة المحافظات والجهات الأمنية المعنية لتأمين التنفيذ.

وزير الري ومحافظ بني سويف

فيما شدد محافظ بني سويف، على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة المحافظة والوزارة، لإستمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والمجاري المائية.