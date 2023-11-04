وزير الصحة يتفقد مصابي غزة بمستشفى العريش العام (صور)

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، مصابي غزة المتواجدين داخل مستشفى العريش العام وتفقد حالتهم الصحية والخدمة المقدمة لهم.

كان اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، صباح اليوم، في مدينة بئر العبد خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء، في حضور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.



وأكد المحافظ على أن زيارة وزير الصحة بدأت بتفقد مختلف أقسام مستشفى بئر العبد، وزيارة الجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج بالمستشفى، لافتا إلى أن الوزير يقوم بزيارة مستشفى العريش العام وتفقد وحدات الإسعاف، ومعبر رفح البري، وذلك للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة إلى الجرحى الفلسطينيين، وتلبية أي طلبات خاصة بالقطاع الصحي والطبي في شمال سيناء.

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أشار المحافظ إلى رفع درجة الاستعداد في المستشفيات والوحدات الطبية وتوفير أدوية الطوارئ وأكياس الدم ودعم المستشفيات بالكوادر الطبية لتقديم الخدمات الطبية للجرحى الفلسطينيين، لافتا إلى وجود 25 شخصا فلسطينيا يتلقون العلاج في مستشفى بئر العبد.



وكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أكد على تفقد الوزير لعدد من شمال سيناء، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، والتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم، وتفقد نقاط الإسعاف، والعيادات المتنقلة المتمركزة في محيط العريش.

رافق الوزير خلال زيارته للمحافظة، الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، والدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.