السبت 04 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الصحة الفلسطينية: استشهاد 20 شخصا وجرح العشرات في استهداف مدرسة شمال غزة

قصف غزة،فيتو
قصف غزة،فيتو

مجزرة مدرسة أسامة بن زيد، استشهد 20 شخصا وجُرح العشرات في هجوم استهدف  مدرسة شمال غزة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع، فجر اليوم.

وجاء في بيان لوزارة الصحة أن "20 شهيدا وعشرات الجرحى" تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، إثر استهداف مباشر لمدرسة تم تحويلها إلى مخيم لإيواء النازحين في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة

وأشارت الوزارة إلى أن المدرسة استهدفت بشكل مباشر بقذائف دبابات.

وأعلنت وزارة الصحة في  قطاع غزة، مساء أمس الجمعة، ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بقصفها لمدرسة أسامة بن زيد التي تؤوي مئات النازحين.

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وأظهرت مقاطع فيديو، مشاهد صعبة جدًا ومروعة جراء قصف طائرات الاحتلال لـ مدرسة أسامة بن زيد التي تأوي نازحين بمنطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة.

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إلقاء أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على غزة

وأمس، أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ألقى أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على غزة حتى الآن، وهذا القصف خلف أكثر من 11 ألفًا ما بين شهيد ومفقود تحت الأنقاض.

وأشار المكتب إلى أن وزارة الصحة حاولت إخراج  الجرحى إلى جنوب غزة لكن قوات الاحتلال قامت باستهدافهم، حيث دمر جيش الاحتلال أكثر من 8 آلاف مبنى سكني وعشرات المرافق والمنشآت العامة.

المرحلة الثالثة من الحرب على غزة

 وأعلن الاحتلال الإسرائيلي دخوله المرحلة الثالثة من الحرب على غزة، التي تتمثَّل في التوغل البري في الجزء الشمالي من القطاع، واصفا إياها بأنها "عملية برية تتطلب قتالًا مكثفًا".

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، تمكن قواته من السيطرة على عدد من المواقع العسكرية التابعة لحركة حماس، منها معسكر تدريب عسكري ومستودعات ذخائر.

واشتملت المرحلة الأولى، على احتواء هجوم حماس، وتأمين جنوب إسرائيل، فيما تمثَّلت المرحلة الثانية، بحسب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، في "ضرب كل أنظمة الحركة بقوة ودقة، من البر والبحر والجو، عبر معلومات استخباراتية.

ويأتي إعلان إسرائيل عددًا من الأهداف لتحقيق مكاسب سياسية في الداخل، منها: محاولة الضغط على أهالي غزة للخروج إلى مناطق الجنوب.

مواجهة عشرات الدبابات الإسرائيلية 
وأعلنت حركة حماس، أنها تواجه عشرات الدبابات الإسرائيلية التي تحاول التقدم في محاور شمال غرب القطاع وجنوب مدينة غزة، مستخدمةً القذائف المضادة للدروع. 

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