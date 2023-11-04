شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تستقبل كبار مسئولي شنايدر إلكتريك

استقبل المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD)، وفد من قيادات شركة شنايدر إلكتريك، وعلى رأسهم المهندس أوليفر بلام نائب الرئيس التنفيذي لأعمال إدارة الطاقة حول العالم يرافقه المهندس سباستيان رييز رئيس الشركة لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، والمهندس رامي مصطفى نائب رئيس القطاع السكني والتوزيع وقطاع المشروعات بشمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، ومنى سمير رئيس قطاع شئون كبار العملاء والشئون الحكومية عن منطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي.

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بحث الاجتماع أوجه التطور الذي تشهده العاصمة الإدارية والفرص المتاحة للتعاون بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD) وشركة شنايدر إلكتريك.

ورحب المهندس خالد بوفد شركة شنايدر إلكتريك، موضحًا ما تم إنجازه في مشروع العاصمة الإدارية، ومؤكدًا على استعداد شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية فتح مجالات الاستثمار والشراكة مع شنايدر اليكتريك من خلال استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بما يضمن الفائدة المتبادلة.

ومن جانبه، أعرب الوفد الزائر عن سعادتهم بما تم إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة في هذا الوقت القصير وأكدوا رغبتهم في دراسة كل الفرص المطروحة للتعاون، حيث أن شركة شنايدر إلكتريك تهدف في خطتها الاستثمارية الجديدة لتقييم سبعة مشروعات جديدة في الفترة ما بين 2023 و2025.

هذا وقد اصطحب المهندس خالد عباس المهندس أوليفر بلام والوفد المرافق في جولة تفقدية شملت ابرز معالم العاصمة والمشروعات ذات الصلة ومحل اهتمام شركة شنايدر اليكتريك حيث اشاد الوفد بما شاهدوه من مشروعات تميزت بروعة التصميم ومراعاة الاستدامة واستخدام احدث التكنولوجيات في كافة المجالات

جدير بالذكر أن الانجازات التي حققتها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD)، مع نجاحها في زيادة أصولها الي 255 مليار جنيه، بالإضافة الي انتقال الحكومة ومعدلات التنفيذ الكبيرة بالمشروع، كل هذا يشجع الشركات العالمية لدراسة جميع الفرص المتاحة لهم في هذه المشروع العملاق.

كما أكدت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية على أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين للتقديم على شقق الطرح الأول لشقق الحجز الفوري بالمدن الجديدة، والتي تطرحها الوزارة بمشروعات شقق جنة وسكن مصر والإسكان المتميز، ويستمر التقديم على الشقق حتى يوم 15 نوفمبر الجاري.

وتطرح الوزارة الشقق فى عدد من المدن الجديدة وخريطتها كالتالي:

-مدينة رشيد الجديدة 144 شقة.

-المنصورة الجديدة 288 شقة.

-مدينة ناصر غرب أسيوط 192 شقة.

-غرب قنا 144 شقة.

-ملوي الجديدة 148 شقة.

والشقق عن الحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص.

ويتم إصدار قرار بتشكيل أمانة فنية للجنة الرئيسية بجهاز المدينة، برئاسة رئيس الجهاز وأعضاء متخصصين (عقاري - فني - مالي - قانوني)، وتتلقى اللجنة طلبات المواطنين الراغبين في تخصيص وحدات سكنية، مرفق به استمارة الحجز محددًا بها بيانات الوحدة السكنية المراد تخصيصها المدرجة بكراسة الشروط، وذلك من تاريخ الإعلان عن الطرح ولمدة شهر.