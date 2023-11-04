حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة النارية فى دمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,250 كيلو جرام– كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 14كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- بندقية خرطوش – فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية.



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و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.