السبت 04 نوفمبر 2023
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محافظات

البدء فى أعمال تغطية ترعة أخميم الغربية بقرية نيدة فى سوهاج

تغطية ترعة،فيتو
تغطية ترعة،فيتو

 

 بدأت مديرية الرى بمحافظة سوهاج  فى أعمال تغطية ترعة أخميم الغربية بنطاق قرية نيدة، بتكلفة 19 مليون جنيه تقريبا، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بهدف توسعة الطريق، والحفاظ على البيئة.

 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، خلال زيارته الميدانية الأخيرة للموقع ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

 

وأوضح مجدي ابراهيم وكيل وزارة الري أن أعمال التغطية بالترعة بدأت من مدخل مدينة سوهاج أمام المدينة الجامعية للطالبات، ولمسافة 700 متر باتجاه طريق سوهاج/ نيدة، لافتا الى استمرار العمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقا للبرنامج الزمنى المحدد.

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