قطع المياه عن قرية خورشيد وتوابعها لتطهير محطة سدمنت الجبل ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الخميس، عن قطع المياه عن قرية خورشد وتوابعها بمركز إهناسيا، يوم الأحد المقبل، 5 نوفمبر 2023.

وأفاد بيان صادر عن الشركة، اليوم الخميس، بأنه من المقرر قطع المياه، لمدة 14 ساعة، وذلك من الساعة الـ8 صباحًا، وحتى العاشرة مساءًا، وذلك للقيام بأعمال تطهير بالخزان الأرضي محطة مياه سدمنت الجبل.

وقالت المهندسة دينا عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، إن الشركة تعتذر عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة.

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وناشدت عمر في بيان، المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، لافتة إلى تدبير سيارات مياه شرب عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

مشروعات محافظة بني سويف

وفي سياق آخر، عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام ببني سويف، اجتماعا لمناقشة الموقف المالي والتنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية على أرض المحافظة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2023/2024م، وتذليل المعوقات لتسريع وتيرة العمل بتلك المشروعات.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة الخطوات العملية للدفع بالمشروعات الجاري تنفيذها بتلك القطاعات، خاصة التي يتم تنفيذها في بعض القطاعات الجماهيرية، حيث تمت مراجعة نسب التنفيذ، وآليات ومقترحات تذليل بعض المعوقات لإنهائها، والاتفاق على إعداد تقارير شهرية متضمنة نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والمتطلبات اللازم توافرها لتسريع العمل في تلك المشروعات.

حضر الإجتماع: محمد عبد اللطيف إسماعيل، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة، ومسئولو الجهات المعنية من قطاعات: الصحة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والري، والطرق، والكهرباء وغيرهم.