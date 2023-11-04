رئيس جامعة سوهاج يؤكد جاهزية المستشفيات لتقديم الدعم الطبي لجرحى غزة
أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج على جاهزية مستشفيات سوهاج الجامعية بمقريها القديم والجديد، لتقديم كافة أوجه الدعم الطبي، للجرحى المصابين من قطاع غزة، وجاهزية كافة أجهزة قسم الطوارئ، والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة عالية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية والاستجابة السريعة للحالات التي تحتاج تدخلًا طبيًّا عاجلًا.
وقال النعماني إن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع الطبي والخدمات الصحية لتقديم كافة الخدمات العلاجية المُتميزة للمواطنين، لافتًا إلى أن المستشفيات سوهاج الجامعية تحظى بثقة المواطنين نظرًا لما تقدمه من خدمات صحية ذات جودة عالية.
وأضاف النعماني أن مستشفيات سوهاج الجامعية تقوم بتقديم الجزء الأكبر من الخدمة الطبية ضمن منظومة الخدمات الصحية بمحافظات الصعيد، حيث تقدم ما لا يقل عن ٧٠٪من الخدمات الصحية والعلاجية وبخاصة العمليات الجراحية الكبرى وذات المهارة، كما أنها تمتلك نخبة من الأساتذة المتخصصين في كافة المجالات، لخدمة المرضى غير القادرين من سكان محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة.
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