السبت 04 نوفمبر 2023
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محافظات

النعمانى يشيد بإبداع الطلاب في استنساخ بعض التماثيل بآثار سوهاج

النعمانى يشيد بإبداع
النعمانى يشيد بإبداع الطلاب في استنساخ بعض التماثيل،فيتو

 تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج المشاريع الطلابية الخاصة بطلاب قسم الترميم بكلية الآثار لاستنساخ بعض التماثيل والقطع الجصية، وذلك داخل معمل الترميم بمقر الجامعة الجديدة.

 وخلال الزيارة أشاد الدكتور حسان النعماني بإبداع الطلاب في تصميم تلك النماذج، وحثهم على مواصلة الإبداع والابتكار، مشيرًا إلى أن كلية الآثار تعد منارة من منارات العلم والحضارة داخل المحافظة، وتمتلك نخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة تدريس المتميزين، إلى جانب إمكانياتها الفريدة التي تسعى من خلالها لإعداد خريجين للمنافسة فى سوق العمل محليًا وإقليميًا.

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 وأوضح الدكتور فهيم حجازي عميد الكلية أن رئيس الجامعة تفقد خلال جولته مجموعة من نماذج لتماثيل الكباش ونماذج لتماثيل ميريت آمون بالمعمل تمت تحت إشراف الدكتور محمد عوض أستاذ الترميم والدكتور محمود أبو الفتوح السيد مدرس الترميم المعماري بالكلية،  والدكتور حسام رجب سليم مدرس مساعد بالكلية، والدكتور عبد الناصر علي معيد بقسم الترميم وطلاب الفرقة الثالثة، كما تفقد أيضًا نماذج للوحات جدارية ولوحات زيتية وتماثيل وتابوت ضخم يزن حوالي طن تقريبًا بمدخل الكلية.

 

 رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور فهيم حجازي عميد كلية الآثار، والدكتور أحمد الانصاري وكيل الكلية لخدمة المجتمع، والدكتور محمود أبو الفتوح  والدكتور أحمد مصطفي العمدة والدكتور حسام رجب، والدكتور عبد الناصر علي أعضاء هيئة التدريس بقسم الترميم بالكلية، وعبد الموجود حمدون أمين الكلية ونخبة من العمداء وأعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة.

 

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أثار أعضاء هيئة التدريس الجامعة الجديدة الدكتور حسان النعماني المجتمع وتنمية البيئة تماثيل الكباش رئيس جامعة سوهاج

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